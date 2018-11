Eine Lehrstunde erhalten

Uphusen - Am Ende stellte sich die Hürde als doch zu hoch dar für tapfer kämpfende Rollstuhlbasketballer der TSV Achim Lions. In der ersten Hauptrunde des Deutschlandpokals im Rollstuhlbasketball scheiterte der Regionalligist erwartungsgemäß am Zweitligisten RSC Osnabrück und unterlag mit 42:68.

Die Enttäuschung über das Ergebnis hielt sich allerdings in Grenzen. Zumindest zeitweise boten die heimischen Löwen mit couragierter Leistung dem klaren Favoriten Paroli. „Natürlich hatten wir anfangs gehofft, dass wir etwas länger an den Osnabrückern dranbleiben könnten und der Gegner vielleicht nicht seinen besten Tag erwischt. Aber unterm Strich geht die Niederlage in Ordnung. Wir haben gesehen, dass es in fast allen Bereichen Unterschiede gibt zwischen einem Zweitliga-Vizemeister und uns als Regionalliga-Aufsteiger. Solche Spiele sorgen auch für einen Lerneffekt, den wir möglichst in der kurzen Vorbereitung auf den nächsten Spieltag nutzen wollen. Die Leistung, die wir phasenweise hingelegt haben, stimmt mich recht zuversichtlich für die Zukunft“, so ein nicht unzufriedener Teamchef Nico Röger mit etwas Abstand nach der Partie.

Ging es anfangs bis zum 4:6 (6.) noch hin und her, legte Osnabrück einen Zwischenspurt ein und war bereits zehn Spielminuten später uneinholbar auf 31:10 davongezogen. Achim gestaltete das Ergebnis bis zur Halbzeit zum Stand von 20:36 wieder etwas freundlicher und Röger nutzte die Pause, um noch einmal an sein Team zu appellieren. Lohn der Bemühungen war ein nahezu ausgeglichenes drittes Viertel, bevor der Gegner aus der Friedensstadt mit vielen einfachen Punkten für einen standesgemäßen 68:42-Endstand sorgte. Im folgenden Spiel bezwang BG Baskets Hamburg II die Osnabrücker mit 71:58 und zogen damit in die nächste Runde ein.

Bereits am 25. November geht es für die Achimer mit einem Heimspieltag weiter. Zu Gast sind die Kieler Wheeler und das „Damen Team Germany“, eine Auswahl von National- und Nachwuchsspielerinnen, die zu Trainingszwecken außer Konkurrenz mitspielen. J woe