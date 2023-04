3:6 – eine gute Halbzeit reicht RW Achim nicht

Torschütze Niko Oetting © Privat

Achim – Zumindest eine Halbzeit durfte Fußball-Bezirksligist 1. FC Rot-Weiß Achim von einer Überraschung beim Tabellenführer Heeslinger SC II hoffen. Denn zur Pause führte das Team von Konstantinos Efeoglou mit 2:1. Doch am Ende setzte es für die Rot-Weißen doch eine 3:6-Niederlage.

„In der ersten Hälfte haben wir eine super Leistung gezeigt und im Grunde genommen alles richtig gemacht“, lobte Efeoglou. Zwar gerieten die Achimer zunächst durch einen Treffer von Marschollek mit 0:1 (23.) in Rückstand, doch nachdem Emilijan Lundraxhiu nach einem Eckball per Kopf das 1:1 (28.) erzielt hatte, verwandelte Niko Oetting einen an Behcet Kaldirici verwirkten Strafstoß (43.) sicher zur 2:1-Pausenführung.

Nach dem Wechsel konnten die Gäste jedoch nicht an die gute Vorstellung anknüpfen. Binnen acht Minuten trafen Heeslingens Finke (52.), Marschollek (58.) und Gerke (60.) zum 4:2. „In dieser Phase haben wir alles falsch gemacht. Das war schlecht“, haderte Efeoglou. Anis Souaifi (71.) sorgte mit dem zweiten Strafstoß, erneut war Kaldirici gefoult worden, für neue Hoffnung beim FC. „Danach hatten wir sogar die Chance zum Ausgleich. Aber leider haben wir nur den Pfosten getroffen“, ärgerte sich Efeoglou. In der Schlussphase setzten die Gäste dann alles auf eine Karte und wurden gleich zweimal klassisch ausgekontert. Zunächst traf Inusah zum 5:3 (82.), ehe Finke mit seinem zweiten Treffer zum 6:3 (86.) die letzten Zweifel beseitigte. kc