2:3 – Eine gute Halbzeit reicht MTV Riede nicht

Von: Frank von Staden

Niklas Behn traf zum 1:0. © Staden, Frank von

Der MTV Riede musste am Sonntag seine erste Niederlage in der Fußball-Bezirksliga einstecken. So stand das Team von Neu-Coach Denis Schymiczek nach einer sehr starken Vorstellung im ersten Abschnitt und einer hochverdienten 1:0-Führung beim FC Worpswede am Ende beim 2:3 mit leeren Hände da und rutschte damit erst einmal ins Tabellenmittelfeld ab. Die Hausherren aus dem Künstlerdorf indes stehen nach vier Spieltagen als einziges Team noch mit einer blütenweißen Weste da.

Riede – Schymiczek, der sich im zweiten Abschnitt selbst bei einem Spielstand von 1:3 einwechselte und kurze Zeit später auf 2:3 (77.) stellen konnte, ärgerte sich schon mächtig über die schwache Vorstellung in Durchgang zwei, meinte später: „Warum wir erneut völlig schläfrig in die zweiten 45 Minuten gestartet sind, gibt mir derzeit noch Rätsel auf. Durch individuelle Fehler haben wir uns letztlich selbst ins Knie geschossen und so eine Partie verloren, die man nicht verlieren braucht! Der Ausgleich zum 1:1 und auch das 1:3 waren unglaublich krasse Fehler von uns. Und auch der dritte Worpsweder Treffer war vermeidbar. Damit haben wir in den nächsten Trainingstagen einiges aufzuarbeiten.“

Mit dem ersten Abschnitt indes war „Schy“ mehr als nur zufrieden. In dem hatten Maik Stöver und Tim Eichhorn gar die Chance, noch weitere Treffer für die Gäste zu erzielen. Doch es blieb beim 1:0 (12.), das Niklas Behn für seine Farben markieren konnte.

In den zweiten 45 Minuten gelang den Gästen nicht mehr viel, hieß es durch Tore von Vrampe (47.), Ampofo (60.) und Geber (76.) schnell 3:1 – die Vorentscheidung. Verwundert indes zeigte sich Schymiczek über eine Entscheidung des Unparteiischen in der Nachspielzeit. Denn auf Hinweis seines Assistenten zeigte er Worpswedes Khoroshun die Rote Karte nach einer Tätlichkeit an Marc Lindenberg im FC-16er. „Warum es dann aber nur Hochball und nicht Strafstoß für uns gab, bleibt wohl sein Geheimnis“, schüttelte da Schymiczek nur den Kopf.