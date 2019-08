Eine gefühlte Niederlage – 4:4

Achim - Von Kai Caspers. Als sich Sinan Reiter vor seiner Einwechslung in der 68. Minute noch in aller Ruhe die Schuhe zuband, war nicht mal ansatzweise abzusehen, dass der Ex-Torhüter des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim noch eine ganz entscheidende Rolle einnehmen sollte. Denn zu diesem Zeitpunkt lag er mit seinem TV Sottrum 0:3 zurück. Doch nur fünf Minuten später sorgte er mit seinem Kopfballtreffer zum 1:3 dafür, dass es noch eine vogelwilde Partie wurde. Und am Ende hatte Reiter mit einem Dreierpack erheblichen Anteil am kaum mehr für möglich gehaltenen 4:4 (1:0).

„Nein. Da muss ich schon ganz lange zurückdenken, um mich an ein derart verrücktes Spiel zu erinnern. Das war bis zur 70. Minute definitiv nicht abzusehen. Aber nach dem Anschlusstor haben die Jungs Moral bewiesen und endlich die Schwachpunkte der Achimer ausgenutzt“, sprach Sottrums Trainer Daniel Mathies nach dem Unentschieden dann auch von einem gefühlten Sieg. Etwas anders gestaltete sich da schon die Gemütslage beim Achimer Trainer. „Eine 3:0-Führung dürfen wir uns einfach nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Aber im Gefühl des sicheren Sieges haben wir dann das Fußballspielen eingestellt. Und daran habe ich auch eine Teilschuld, da ich durch meine Wechsel die bis dato gut funktionierende Viererkette aufgelöst habe“, zeigte sich Ilyas Uyar selbstkritisch.

Lange Zeit hatte es jedoch nach einem perfekten Saisonstart für die Achimer ausgesehen. Zwar zeigten die Sottrumer, nachdem sie die ersten 20 Minuten verschlafen hatten, eine ansprechende Partie, doch in der Offensive entwickelten sie keine Durchschlagskraft. In der 31. Minute dann auch die verdiente Führung für die Rot-Weißen. Einen langen Einwurf von Nüsret Yüksel verlängerte Faruk Senci genau auf den Kopf von Sottrums Louis Jaugstetter, der das Leder unfreiwillig ins eigene Tor lenkte – 1:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Uyar dann Ibo Lailo für den angeschlagenen Zinar Yoldas. Und das erwies sich zunächst als echter Volltreffer, denn in der 46. Minute hatte Lailo das Auge für den besser postierten Senci und der traf nach einem Konter ins leere Tor – 2:0. Und es kam noch besser. Denn in der 52. Minute bediente Lailo Nebenmann Nüsret Yüksel. Der wollte eigentlich in den Strafraum flanken, doch der Ball wurde immer länger und landete schließlich unhaltbar für TV-Keeper Lenn-Mika Reiter zum 3:0 im Knick. Damit schien mehr als eine Vorentscheidung gefallen, zumal dem Aufsteiger aus Sottrum in der Offensive nichts einfiel. Doch es kam alles ganz anders. Denn trotz der klaren Führung ließen es die Achimer im Anschluss an der nötigen Souveränität vermissen. Sicher auch der Tatsache geschuldet, dass nicht alle Akteure den fittesten Eindruck machten. Und nachdem Reiter mit seinem ersten Ballkontakt auf 1:3 verkürzt hatte, wurde die Verunsicherung immer größer. Denn nur drei Minuten später hieß es nach dem nächsten Kopfballtreffer von Matthias Michaelis nur noch 3:2 (76.). Die nächste Ecke führte in der 80. Minute zum 3:3. Erneut kam Reiter völlig unbedrängt zum Kopfball. Inmitten der Sottrumer Feierlichkeiten schlugen die Gastgeber jedoch zurück und Ibo Lailo traf nach Vorarbeit von Behcet Kaldirici zum 4:3. Doch passend zum Spiel war das natürlich nicht der Schlusspunkt. Denn diesen setzte Sinan Reiter. Wer auch sonst? Nachdem Faruk Senci im eigenen Strafraum etwas zu ungestüm gegen Patrick Brillowski in den Zweikampf (90.+3) gegangen war, zeigte Schiedsrichter Benjamin Lindner (Celle) auf den Punkt. Und diese Gelegenheit ließ sich Reiter nicht nehmen und traf zum 4:4.