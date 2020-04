Eine besondere Herausforderung

Verden – „Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.“ Unter diesem Motto trainieren geistig behinderte Menschen für den einen wichtigen Wettkampf im Jahr, die Special Olympics.

Die Special Olympics wurden 1968 von Eunice Shriver ins Leben gerufen, um auch geistig behinderten Menschen die Chance zu geben, sich im Wettkampf zu messen. Dass dabei nicht zwingend der rein sportliche Erfolg wie bei den Olympischen Spielen im Vordergrund steht, versteht sich von ganz allein. Der vordringliche Gedanke war, Menschen mit Behinderung ein Ziel zu geben, auf das sie hintrainieren können, und ihnen die Chance zu geben, einen Wettkampf unter Gleichen erleben zu können. Und genau hier besteht auch der entscheidende Unterschied zu den viel bekannteren Paralympics, den Olympischen Spielen für körperbehinderte Menschen. Während man bei den Paralympics die einzelnen Klassen klar nach Art der Behinderung festlegen kann, ist dies für Menschen mit geistiger Behinderung im Prinzip unmöglich. Zu unterschiedlich schränkt die Menschen ihre geistige Behinderung bei der Ausübung ihres Sports ein.

Aus diesem Grund melden bei den Special Olympics die Trainer und Betreuer ihre Schützlinge nach deren Trainingsleistungen in bestimmten Leistungsklassen zum Wettkampf an. So ist zumindest weitestgehend sichergestellt, dass Athleten in einem fairen Wettkampf „auf Augenhöhe“ gegeneinander antreten können. Sollten allerdings die Athleten in dem Wettkampf über sich hinauswachsen und ihre Leistungen um mehr als 15 Prozent gegenüber der Meldeleistung verbessern, dann müssen sie leider disqualifiziert werden. Damit möchte man sicherstellen, dass sich alle Beteiligten an die „Spielregeln“ halten.

Aus dem Kreis Verden hat die Lebenshilfe drei junge Athleten beim Schwimm-Training und bei den anschließenden Special Olympics auf Landesebene begleitet: Eda (10 Jahre), Ender und Florian (beide 12 Jahre), aus der Likedeeler Schule in Oyten. Das Trio hat sich lange auf diesen einen Wettkampftag vorbereitet. Voraussetzung ist das Seepferdchen, das Ender gerade erst vor wenigen Monaten erfolgreich geschafft hat. Dementsprechend nervös fiebert er seinem ersten Wettkampf entgegen. Eda und Florian hingegen freuen sich auf diesen heiß ersehnten Tag, denn sie kennen die Wettkampfsituation schon. Florian ist ein Wettkampftyp. Schon im Training ist er selbstbewusst. Er weiß, was er kann und traut sich einen Podiumsplatz zu. Eda hingegen will diesen Tag nur genießen. Natürlich ist auch sie ehrgeizig, aber mit einer Lockerheit und Freude, die ansteckend ist. Soweit unterscheiden sich die drei nicht von Spitzensportlern bei den Olympischen Spielen. Das Training hingegen ist deutlich anders: Hier geht es sehr locker zu und ist weniger auf Leistung ausgerichtet. Trotzdem ist das Trainerteam um Beate Meineke mit viel Engagement bei der Sache und sorgt für klare Strukturen. So wird beispielsweise mit Klammern, die sie von der einen Seite des Schwimmbeckens bringen müssen, den Schwimmern genau signalisiert, wie viele Bahnen sie noch zu schwimmen haben. „Wir müssen im Training die Balance wahren zwischen Spaß und Leistung. Letzteres, weil wir gemeinsam die Herausforderung Special Olympics ernst nehmen wollen“, erklärt Beate Meineke das Trainingskonzept.

Und dann ist es endlich soweit. Der ersehnte Tag ist gekommen. Im Hallenbad in Buchholz, in dem die niedersächsischen Schwimmwettkämpfe der Special Olympics schon zum wiederholten Mal stattfinden, erklingen schon die Olympischen Hymnen. Doch noch muss sich das Trio aus Verden gedulden. Um die riesige Zahl der Teilnehmer zu bewältigen, haben die Organisatoren alle in Gruppen aufgeteilt. Ender, der als erster der drei an der Reihe ist, hat Gruppe 57 bekommen und ist erst in ca. drei Stunden an der Reihe, was für ihn bedeutet, dass er beim Warten noch nervöser wird, während Florian und Eda voller fröhlicher Erwartung sind.

Dann ist es soweit. Trainerin Beate Meineke bringt Ender zu seiner Gruppe. Er folgt voll konzentriert ohne ein Lächeln dem Nummernträger seiner Gruppe. Ender ist im sogenannten „Tunnel“, so wie wir es sonst nur von Hochleistungssportlern kennen. Endlich darf Ender an den Start. Einen Startsprung traut er sich noch nicht zu. Daher startet er stehend im Wasser. Er ist dabei fokussiert, kämpft wie nie und schlägt – was er selbst niemals erwartet hat – als Erster an. Ender hat gewonnen! Wie sehr er sich jetzt über seine tolle Leistung freut, begeistert auch alle in der Halle.

Danach steht Florian am Start. Er ist ein völlig anderer Wettkampftyp als Ender. Er zeigt siegesgewisse Lockerheit. An seinem Siegeswillen lässt er bei keinem Zweifel aufkommen und schon gar nicht bei sich. Doch Worten folgen Taten: Souverän gewinnt er seinen Lauf – eine tolle Leistung auch für Florian. Ganz anders Eda: Sie hat einfach nur Spaß am Wettkampf selbst. Natürlich will sie auch gewinnen, denn sie kämpft sich bis ins Ziel. Am Ende reicht es für den vierten Platz, über den sie sich freuen kann, denn sie hat ja mutig ihr Bestes gegeben.

Zu Vollständigkeit: Das 20-köpfige Athleten-Team der Lebenshilfe im Landkreis Verden e.V. holte eine Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille.

Aber darum ging es dem großartigen Betreuerteam der Likedeeler Schule nicht, denn die Special Olympics sind im wahren Sinne des Wortes ein „spezielles“ Erlebnis voller purer Emotionen. Da lacht ein Drittplatzierter über alle Backen, daneben weint ein Sieger hemmungslos über die Niederlage eines Freundes. Und das macht es in Summe aus: ein Fest unter Freunden. Keiner wird ausgegrenzt, alle sind Teil einer sich miteinander messenden Gemeinschaft. Der Olympische Gedanke in Reinkultur. Ehrgeiz ja, Kampf nein!

Randnotiz: Ender und Florian mussten leider beide disqualifiziert werden, weil sie die Meldezeiten bei Weitem unterschritten hatten. Ender fragte Beate nach der Siegerehrung, was das D.Q. auf der Siegerurkunde denn bedeute, worauf sie antwortete: „Das heißt, du bist heute besser geschwommen, als wir uns das je haben vorstellen können.“

Wie man bei den Special Olympics darum bemüht ist, niemanden auszugrenzen, zeigt das Beispiel „Wasserlauf“: Eine spezielle Art der geistigen Behinderung kann bedeuten, dass Athleten Angst vor der Tiefe haben. Um diese Sportler nicht von Wettkämpfen ausgrenzen zu müssen, gibt es den Wasserlauf. Hier laufen Betreuer mit den Athleten im 1,25 m oder 0,9 Meter tiefen Wasser. Ein Wettkampf der ganz besonderen Art, bei dem der Sportler im wahrsten Sinn des Wortes gegen seine Angst läuft.