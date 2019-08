Eine andere Liga

Bundesligist SVG Lüneburg begeistert im Testspiel beim TV Baden

+ Kein seltenes Bild: Gegen den Lüneburger Block gibt es kein Durchkommen für Badens Ole Seuberlich.

Baden - Von Kai Caspers. Der Hallenboden in der Badener Lahofhalle – er wurde Freitagabend doch extrem strapaziert. Verantwortlich dafür waren in erster Linie die Spieler des Volleyball-Bundesligisten SVG Lüneburg. Denn mit was für einer Wucht die „LüneHünen“ die Bälle phasenweise übers Netz hämmerten – es war schon beeindruckend. Da konnten sich die Akteure des Zweitligisten TV Baden noch so strecken. Die Wucht des Favoriten war einfach zu groß, sodass dem Team von Trainer Fabio Bartolone beim 0:3 (10:25, 14:25, 20:25) ein Satzgewinn verwehrt blieb.