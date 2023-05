Ein unvergesslicher Abend voller Emotionen für SG-Legende Florian Block-Osmers

Von: Kai Caspers

Extra für Florian Block-Osmers (unten 3. v. l. ) hatten seine Mitspieler rote Perücken und Bärte aufgesetzt, um die SG-Legende nach 20 Jahren gebührend zu verabschieden. Auch für Luke Pehling, Tilman Dehmel, Lars Auth und Jan Wolters (unten von links) war das Derby gegen Habenhausen der letzte Auftritt im Trikot der SG Achim/Baden. © Hägermann

Handball-Oberligist SG Achim/Baden lieferte Habenhausen beim 29:32 ein packendes Derby. Im Mittelpunkt des grandiosen Abends stand jedoch der emotionale Abschied von SG-Legende Florian Block-Osmers.

Achim/Baden – Die Zuschauer hatten sich alle längst von ihren Sitzen erhoben. Kurz vor dem Ende war das Derby gegen den ATSV Habenhausen beim 29:32 (13:13) bereits zugunsten der Gäste entschieden. Trotzdem nahm Florian Schacht 28 Sekunden vor dem Schlusspfiff noch eine Auszeit. Aus einem einzigen Grund. Der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden verschaffte damit Florian Block-Osmers den Abschied, den sich der 40-Jährige nach 20 Jahren im Trikot der ersten Herren redlich verdient hatte.

Die ersten Tränen schon vor dem Anpfiff

Auch wenn Florian Block-Osmers schon vor dem Anpfiff, als ihn seine Teamkollegen alleine mit seinen Söhnen Nino und Leif in die Halle einlaufen ließen, eine Vorahnung bekommen sollte, was ihn an diesem für ihn ganz besonderen Abend erwarten sollte – in der Auszeit wurde er dann von seinen Emotionen überwältigt. „Mir ist da wohl etwas ins Auge geflogen“, erklärte „Flo“ in Anbetracht der Tränen. Aber das sollten nicht die letzten gewesen sein. Denn nachdem SG-Teammanager Cord Katz mit Tilman Dehmel, Luke Pehling, Lars Auth und Jan Wolters vier weitere verdienstvolle SG-Spieler verabschiedet hatte, folgte die große Laudatio auf Florian Block-Osmers. „Ihr macht mich einfach nur sprachlos. Mir fehlen die Worte“, dankte „Flo“ allen Anwesenden und im Besonderen seiner Frau Jasmin mit zittriger Stimme für die tollen 20 Jahre. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich seine Mitspieler bereits mit roten Perücken und Bärten verkleidet und ehrten damit die SG-Legende mit der Nummer 2 auf ihre ganz eigene Art und Weise. Für Florian Block-Osmers, der sich getreu seinem bescheidenen Naturell mehrfach vor dem Publikum für diesen unfassbaren Abschied verbeugte, das Ende einer unfassbaren Karriere.

Im Derby gegen Habenhausen ging es von Beginn an ordentlich zur Sache. Das bekam auch Marvin Pfeiffer relativ schnell deutlich zu spüren. © Hägermann

Mannschaft ehrt Florian Block-Osmers mit roten Perücken und Bärten

Das Spiel gegen den Lokalrivalen aus Habenhausen – es hätte besser nicht zu diesem unvergesslichen Abend passen können. Beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Derby. „Da war alles dabei, was den Handball ausmacht. Es ging nicht nur ordentlich zur Sache, sondern es waren auch viele Emotionen im Spiel. Letztlich haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben“, verwies SG-Trainer Schacht auf die spannende Schlussphase. In der hatte Fabian Klaus seine Farben mit spektakulären Paraden wieder zurück ins Spiel geholt, ehe sich die Gastgeber nach dem 28:29 (55.) einige Fehler zu viel erlaubten. „Das war schade. Das Ergebnis war an diesem Abend jedoch zweitrangig“, so Schacht. Mit der Aussage hatte der SG-Trainer den Nagel auf den Kopf getroffen. Natürlich wäre ein Sieg das i-Tüpfelchen gewesen. Aber auch die Niederlage tat der guten Laune verständlicherweise keinen Abbruch. Dafür hatten die SG-Verantwortlichen mit dem grandiosen Abschied für die „Living Legend“ bestens gesorgt.

SG Achim/Baden: Bohling, Klaus - Block-Osmers (2), Wolters (2), Pehling (2), Podien (6/1), Freese (8), Windßus, Pfeiffer (4), Langner, Dehmel, Meyer (1), Auth (4), Balke.