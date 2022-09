Ein perfekter Saisonstart für Volleyball-Regionalligist TV Baden

Von: Frank von Staden

Badens bärenstarker Zuspieler Max Kernebeck versucht in dieser Szene, den Lüneburger Block mit einem geschickten Lupfer auszuhebeln. © Hägermann

Große Freude bei den Volleyballern des Regionalligisten TV Baden: Zum Auftakt feierte das Team von Peter-Michael Sagajewski ein 3:0 über Lüneburg II.

Baden – Was für ein perfekter Auftakt für die Regionalliga-Volleyballer des TV Baden. Vor dem Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve der SVG Lüneburg noch nicht wirklich wissend, wo das Team leistungsmäßig einzuordnen ist, setzten die Schützlinge von Coach Peter-Michael Sagajewski ein echtes Statement ab und schickten die Gäste mit einem deutlichen 0:3 auf die Heimreise. Da die Badener als einziges Team an diesem Spieltag ohne Satzverlust blieben, krönten sie ihre gute Leistung mit Tabellenplatz eins.

„Ein solches Ergebnis tut als Aufsteiger natürlich gut. Aber wir müssen wissen, dass wir das nur aufgrund einer geschlossenen Teamleistung erzielen konnten. Wir sind auf einem sehr guten Weg, ja, ausruhen aber können wir uns natürlich nicht“, hob der Übungsleiter aber dennoch mahnend den Zeigefinger.

Vor gut 60 Zuschauern legten die Gastgeber aber erst einmal durchwachsen los. „Die Jungs mussten sich reinfuchsen und im Kopf klar werden. Denn das glatte 2:0 im Pokal gegen Lüneburg hätte das Team auch in die Irre führen können. In den entscheidenden Momenten aber waren dann alle hellwach“, sah Sagajewski ein 25:18 im ersten Durchgang, dann aber einen zweiten Satz, in dem die Badener lange Zeit einem Rückstand nachlaufen mussten und erst in der Schlussphase das Blatt noch zu ihren Gunsten wenden konnten. In diesen Phasen zeigten vor allem Zuspieler Max Kernebeck und der junge Arshia Feizollahi, der später auch MVP wurde, auf Außen eine gute Performance. Sagajewski: „Doch auch Balint Bencsik war immer wieder zur Stelle. Noch einmal unser Dank an ihn, dass er uns aushilft, bis Leander Schulz zurückkehren wird. Während der Badener Übungsleiter Kernebeck durchspielen ließ, wechselte auf allen anderen Positionen fleißig durch. So zeigte dann auch Neuzugang Benjamin Tietje, der aus Stade dem Lockruf der Badener folgte, dass er mit seiner Regionalligaerfahrung ein wichtiger Stützpfeiler im TVB-Team sein dürfte. „Seine Routine kann Gold für uns wert sein“, so Sagajewski, der Satz zwei dann mit einem 25:20 abhaken durfte. Auch der letzte Durchgang war dann kein Selbstläufer gegen eine ebenfalls sehr junge Lüneburger Crew, die den Badenern doch sehr viel abverlangte. Letztlich war dann aber mit einem 25:18 der erste Dreier unter Dach und Fach. vst