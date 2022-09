Ein leistungsgerechtes Derby-Remis

Von: Frank von Staden

Teilen

Bereitete das 1:1 des TSV Ottersberg mit einem strammen Schuss aus 17 Metern vor: Daniel Throl. © Hägermann

45 Minuten hatte es den Anschein, als sollte das Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Ottersberg und dem SVV Hülsen am Freitagabend torreich enden, am Ende aber sahen die Zuschauer nur zwei Treffer, auf jeder Seite eine – 1:1 (1:1).

Ottersberg – Die ersten 20 Minuten dürften auf der einen Seite mit das Beste gewesen sein, was der Gast aus Hülsen bisher in dieser Saison abzurufen in der Lage war, auf der anderen raufte sich Ottersbergs Coach Axel Sammrey innerlich minütlich die Haare ob der haarsträubenden Fehler, die da seine Jungs im Spielaufbau ablieferten. „Hülsen war sofort gedanklich anwesend, wir nicht – grausam“, motzte da der TSV-Trainer später. Die Hülsener waren ab Minute eins Herr des Geschehens, zeigten sich aggressiver, laufstärker, aufmerksamer und vor allem handlungsschneller. So musste TSV-Keeper Leon Seeger bereits nach 120 Sekunden hellwach sein, als ihn der spielfreudige Tjare Müller nach Ballgewinn von Justin Quiring zum Eingreifen zwang. Und nach neun Minuten durften die Gäste dann auch hochverdient jubeln. So durfte Niklas Rosebrock durchs Mittelfeld mit Geleitschutz der Ottersberger spazieren und mustergültig Lasse Schmidt freispielen, der trocken und flach ins untere kurze Eck traf. Bis zur 20. Minute änderte sich das Bild kaum, dann aber ließ die Hülsener Aggressivität etwas nach und wurden die Abstände im Mittelfeld etwas größer. Das brachte die Hausherren endlich auch zu ersten guten Aktionen und vor allem sehr schnell zum Ausgleich. Allerdings sah SVV-Keeper Dennis Richter alles andere als gut bei diesem Treffer aus, den Ottersbergs Neuzugang Egzon Percani im Nachfassen erzielte, nachdem Richter einen Throl-Schuss schon sehr unglücklich verarbeitet hatte. Bis zur Pause entwickelte sich danach eine Partie auf Augenhöhe mit Halbchancen hüben wie drüben, in der die Gäste sich weiter im Kombinationsspiel versuchten, die Platzherren indes immer wieder mit weiten Bällen das Mittelfeld zu überbrücken versuchten.

Ottersbergs Ferhat Tavan kommt in dieser Szene vor Hülsens Justin Richter an die Lederkugel. © Hägermann

Der zweite Durchgang hatte dann aber nur noch wenig von dem zu bieten, was sich im ersten abspielte. Die Intensität ließ etwas nach, beide Teams versuchten, die Spielkontrolle zu erobern, ohne die ganz große Risikobereitschaft, die vor allem die Hülsener zuvor noch bereit waren, an den Tag zu legen. „Wir haben es aber dennoch wirklich gut gemacht, hatten ja durch Tjare Müller, Justus Meyer und Felix Wolf, der kurz vor dem Abpfiff am Ottersberger Keeper scheitert, noch richtig gute Chancen. So haben wir uns leider nicht belohnt. Doch unsere Leistung war absolut in Ordnung“, konstatierte später Hülsens Trainer Lars Büsing

Die absolute Riesenchance zum Siegtreffer aber hatte der eingewechselte Mesut Saka, der Sekunden vor dem Schlusspfiff das leere Tor vor Augen hat, den Ball aber verstolperte. Sammrey: „Den muss er machen! Doch ich denke, das Ergebnis geht so in Ordnung. Mit dem Punkt können beide leben!“