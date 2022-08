In Bassen: Ein lange vermisstes Nachbarschaftsderby

Von: Frank von Staden

„Für uns ist das Derby gegen Fischerhude ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Bassens Kapitän Mark Moffat. © Hägermann

Der TSV Bassen begrüßt am Sonntag den TSV Fischerhude-Quelkhorn zum Derby - und das am „Tag der Fans“. Es dürfte heiß hergehen an der Dohmstraße.

Bassen/Fischerhude – Das Spiel wird einige Zuschauer ziehen, das ist schon einmal sicher. Denn lang ist es her, dass der TSV Bassen und der TSV Fischerhude-Quelkhorn in Pflichtspielen die Klingen kreuzen konnten. Am Sonntag ist es nun an der Bassener Dohmstraße so weit, steigt dabei nicht nur ein lange vermisstes Bezirksliga-Derby, sondern auch „Der Tag der Fans des TSV Bassen“ mit satten 150 Liter Freibier.

Die Fischerhuder kommen mit viel Respekt, allerdings ohne große Angst. „Wir freuen uns einfach nur auf dieses Spiel, das sicherlich geil wird. Seit Ewigkeiten endlich wieder gegen den TSV Bassen. Das ist mega für alle Fischerhuder. Ich denke, die Chancen stehen 50:50“, ist Fischerhudes Coach Matthias Warnke schon im Vorfeld euphorisiert. In der vergangenen Corona-Saison spielten beide Klubs noch in verschiedenen Vorrunden, musste Bassen dann später in die Abstiegs- und Fischerhude durfte in die Aufstiegsrunde. Personell können die Gäste aus dem Vollen schöpfen. Warnke: „Der 28er-Kader ist voll!“

„Für uns ist das ein Sechs-Punkte-Spiel gegen ein Team, das wie wir um den Klassenerhalt kämpfen wird. Wenn wir das dominieren, war es ein guter Saisonstart. Denn nach dem Erntefest werden wir endlich fast vollzählig sein“, sagt da Bassens Kapitän Mark Moffat, der wie Alexandar Nesic aus dem Urlaub zurück ist und wieder einsatzbereit wäre.