Ein Klassenunterschied – Achim/Baden III demontiert Daverden III beim 47:20

Nichts zu holen gab es in der Handball-Regionsoberliga für den TSV Daverden III im Derby bei der SG Achim/Baden III. Am Ende setzte es für die in allen Belangen überforderten 20:47 (14:21)-Packung.

Achim – „Ich musste einige Spieler an die oberen beiden Mannschaften abgeben. Damit fehlen mir rund 200 Tore“, gab Daverdens Trainer Dirk-Oliver Kühl zu bedenken. Für SG-Coach Torge Wichmann, der mit seinem Team zum Auftakt bei der HSG Mittelweser/Eystrup verloren hatte, war das natürlich ein Einstand nach Maß bei seinem Heimdebüt. „Heute lief es viel besser. Vor allen Dingen die jüngeren Spieler haben überzeugt“, lobte Achim/Badens Spielertrainer, der zum Sieg ebenfalls fünf Tore beisteuerte. Noch öfter trafen nur der zehnfache Torschütze Daniel Hoppe und Jeldrik Buhrdorf, der gleich zwölfmal erfolgreich war. Damit erzielte das Duo mehr Buden als das gesamte Gästeteam.

Nur bis zum 2:2 (4.) durch Daverdens sechsfachen Torschützen Niklas Völkel war es ein Match auf Augenhöhe. In der Folge drehten die Wichmann-Schützlinge mächtig an der Temposchraube und kamen durch Hoppe zum 16:7 (20.). Nach dem Wechsel das gleiche Bild: Die SG, letztes Jahr noch in der Landesklasse aktiv, dominierte die Gäste nach Belieben. Immer wieder sahen sich Daverdens bedauernswerte Keeper Kontern der Gastgeber gegenüber. Am Ende wurde es dann eine richtige Klatsche.

Tore SG Achim/Baden III: Buhrdorf (12/5), Hoppe (10/2), Gronewold (6), Borm (5), Wichmann (5), Noltemeyer (3), Ranft (2), H. Schirmacher (1), Hohm (1), K. Schirmacher (1), Koch (1).

Tore TSV Daverden III: Völkel (6), Panning (5), Bohling (3/1), Ahrendt (2), Bischoff (1), Wehrkamp (1), Klenke (1), Schlechte (1). bjl