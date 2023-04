In Bassen: Ein Frauen-Derby auf Augenhöhe

Erwartet ein interessantes Derby am Sonntag: Fischerhudes Jörg Evers. © Freese

Derby-Zeit am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga der Frauen: So erwartet der TSV Bassen den TSV Fischerhude-Quelkhorn, der sich für die Grün-Roten aber schon im Hinspiel als hart zu knackende Nuss erwies, als sich beide Teams 1:1 trennten.

Bassen/Fischerhude – „Eine ähnlich ausgeglichene Begegnung ist sicherlich auch dieses Mal zu erwarten. Gegen Fischerhude-Quelkhorn waren es in den vergangenen Jahren immer enge Spiele. In den für uns noch ausstehenden sechs Spielen wollen wir natürlich noch so viele Punkte wie möglich einfahren, um uns im obersten Teil der Tabelle zu etablieren. Wir sehen uns in dieser Begegnung allerdings keinesfalls in der Favoritenrolle, dafür spielt unser Gast einen zu guten Fußball. Allerdings wissen wir auch, dass wir uns nicht verstecken müssen“, erwartet Bassens Uwe Norden ein Match auf Augenhöhe und ist überzeugt, „dass letztlich, wie schon so häufig in diesen Begegnungen, die Tagesform die ausschlaggebende Rolle spielen wird.“

Ähnlich sieht es auch Fischerhudes Coach Jörg Evers, der mit seinem formstarken Team unbedingt einen Dreier einfahren möchte: „Zuletzt mussten wir in den Schlussminuten der Derbys immer noch einen Gegentreffer schlucken und standen mit leeren Händen oder aber mit nur einem Punkt da. Wenn sich die Mädels an den Matchplan halten und das abrufen, wozu sie in der Lage sind, dann ist einiges möglich. Zumal wir personell keine Sorgen haben.“ Da beide Teams ohne jeglichen Druck agieren können, ist ein interessantes Duell zu erwarten.