Ein Frauen-Derby auf Augenhöhe in Fischerhude

Von: Frank von Staden

Am Sonntag steigt der Nachbarschaftshit zwischen Fischerhude und Bassen in der Frauen-Bezirksliga. Und erneut dürfte es eine Derby auf absoluter Augenhöhe werden.

Fischerhude/Bassen – Das dürfte ein spannendes Derby werden zwischen den Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn und den Kickerinnen des TSV Bassen, die am Sonntag um 13 Uhr an der Wümme aufeinandertreffen werden.

Beide Teams kamen unterschiedlich in die Saison. Während es beim Team von Coach Jörg Evers zum Start eher noch ruckelte, legten die Bassenerinnen los wie die Feuerwehr. Zuletzt zeichnete sich allerdings eher ein umgedrehtes Bild ab. „Doch von den letzten Ergebnissen werden wir uns nicht blenden lassen. Wir wissen, wie stark Bassen sein kann. Wichtig ist, dass wir 90 Minuten und darüber hinaus wach sein müssen. Denn in der vergangenen Saison kassierten wir jeweils fast mit dem Schlusspfiff eine Niederlage und ein Remis“, erinnert sich Evers.

„Die seit fünf Spielen ungeschlagenen Gastgeberinnen stellen zweifelsfrei eine große Hürde für uns dar. Bei uns lief es in den vergangenen beiden Punktspielen nicht so positiv, insofern sind wir sicherlich in dieser Begegnung in der Rolle des Außenseiters“, stapelt da Bassens sportlicher Leiter Uwe Norden mächtig tief. Das sieht auch Evers so: „Eine Favoritenrolle wird es in diesem Spiel sicher nicht geben. Ich denke, wir werden uns auf Augenhöhe begegnen. Es wird spannend!“