Ein enttäuschendes Derby zum Abschluss

Von: Kai Caspers

Teilen

Schneller am Ball als Bassens Thomas Baumann: Oytens Linus Pucks (links). © Hägermann

Mit einem trostlosen 0:0 endete das Derby zwischen dem TV Oyten und dem TSV Bassen zum Abschluss der Fußball-Bezirksliga.

Oyten – Das war nichts für Fußball-Ästheten. Nicht von ungefähr wollte Jan Fitschen nach dem 0:0 zum Saisonabschluss im Derby gegen Absteiger TSV Bassen auch nicht lange um den heißen Brei herumreden. „Das reichte nicht mal für einen lauen Sommerkick. Nein, das war eine Katastrophe. Wir haben alles vermissen lassen. Das ist einfach nicht mein Anspruch“, war der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TV Oyten auch sichtlich genervt.

Oytens Trainer Jan Fitschen genervt

Schon in der ersten Halbzeit war klar zu sehen, dass sich die Gäste einiges vorgenommen hatten und sich mit einem positiven Gefühl in die Kreisliga verabschieden wollten. Obwohl Dennis Wiedekamp auf einige Spieler verzichten musste, lieferte sein Team dem TVO ein Duell auf Augenhöhe. „Es ist eigentlich ein Unding, dass wir absteigen müssen. Denn auch heute waren wir sicher nicht die schlechtere Elf. Aber das war in den vergangenen Wochen ja nicht anders“, zeigte sich Bassens Trainer dann auch nicht unzufrieden. Dank einer aufmerksamen Leistung in der Defensive kamen die Gäste nur selten in Bedrängnis. Sehr zum Ärger von Jan Fitschen. „Wir haben alles vermissen lassen“, haderte Oytens Trainer in Anbetracht des fehlenden Tempos und der zahlreichen Fehlpässe seiner Mannschaft. Daher blieben Torchancen auch Mangelware. Erst in der 31. Minute wurde TVO-Keeper Christian Rathjen bei einem Schuss von Johannes Niehaus gefordert. Auf der anderen Seite klärte Bassens Claas Moeller nach einem Schuss von Anton Strodthoff (34.) gerade noch vor dem einschussbereiten Marius Winkelmann.

Es ist eigentlich ein Unding, dass wir absteigen müssen. Denn auch heute waren wir sicher nicht die schlechtere Elf. Aber das war in den vergangenen Wochen ja nicht anders.

Auch in der zweiten Hälfte wurde es nicht wirklich besser. Nicht von ungefähr war die größte Chance der Gastgeber dann auch dem Zufall geschuldet. Ein als Flanke gedachter Ball von Amadinho Kone landete am Innenpfosten des Bassener Tores. Den Abpraller (59.) setzte Linus Pucks dann aber genau in die Arme von Bassens Torhüter Felix Peters. „Den kann man schon mal machen“, so Fitschen. Auf der anderen Seite verpasste Constantin Borchers (62.) nach einem Konter über Jannik Kunst die mögliche Führung der Gäste. Gleiches galt für den eingewechselten Marcel Meyer, der in der Schlussminute in Rathjen seinen Meister fand. Kräftig durchatmen hieß es dann auf der anderen Seite. Unmittelbar vor dem Abpfiff traf der eingewechselten Alexander Garuba mit einem Schuss aus 24 Metern nur den Pfosten des Bassener Tores. Bassens Dennis Wiedekamp: „Das wäre auch nicht verdient gewesen.“