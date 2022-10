Ein „dreckiger“ Derby-Sieg in Achim

Von: Frank von Staden

Letzte Chance der Partie für den FC Verden 04 II, der hier noch einmal nach einem Eckball Gefahr für das Tor von Achims Keeper Lukas Schuler heraufbeschwört. © von Staden

Das Kreisderby zwischen den beiden Fußball-Bezirksligisten 1. FC RW Achim und Aufsteiger FC Verden 04 II versprach im Vorfeld ein „dreckiges“ Kellerduell – und irgendwie wurde es dann auch eines. Nicht schön war es, aber doch intensiv. Und in der Schlussphase ungemein spannend. Letztlich behielten die Hausherren aus Achim mit 2:1 (1:0) hauchzart die Oberhand und können nun im Abstiegskampf wieder etwas befreiter durchatmen.

Achim/Verden – „Nenne es, wie du willst. Aber ja, der Sieg war etwas glücklich für uns und eine echt schwere Geburt. Doch so ungemein wichtig für die nun kommenden Aufgaben. Gerade im zweiten Durchgang haben wir regelrecht um ein Gegentor gebettelt, nachdem wir endlich mal die erste Halbzeit gute gespielt haben und da schon höher als nur mit 1:0 hätten führen können“, atmete da später Achims Co-Trainer Amer Miry, der den urlaubenden Kostas Efeoglou an der Linie vertrat, nach dem Abpfiff tief durch. Ganz anders die Gemütslage seines Pendant Jan Twietmeyer, der erst einmal gänzlich bedient war. „Eine völlig unnötige Niederlage gegen eine Mannschaft, die wir eigentlich schlagen müssen! Doch die erste Hälfte haben wir völlig verpennt und die Grundtugenden vermissen lassen. In der zweiten Hälfte waren wir dann gefühlt dem 2:1 näher, haben aber fast immer die falschen Entscheidungen getroffen. Ja, die Enttäuschung sitzt erst einmal tief“, so der Verdener Übungsleiter.

Dabei legten die Reiterstädter eigentlich gut los, hätten nach wenigen Minuten in Front liegen können, wenn nicht müssen. Doch erst setzte Bastian Deke den Ball aus vollem Lauf knapp am Tor vorbei (9.), dann fehlte auch Finn Austermann die nötige Ruhe im Abschluss (13.). Die erste echte Achimer Möglichkeit führte dann indes zum 1:0 (21.). So versetzte Marko Brtan Achims Ahmed Kaldirici einen Stoß im 16er – Elfer. Den verwandelte Haxhi Matera sicher. Behcet Kaldirci hätte dann in den Schlussminuten dieser Halbzeit gleich zweimal auf 2:0 stellen können, scheiterte aber jeweils an Keeper Paul Gansbergen (43./44.).

Nach dem Wechsel kamen die Gäste dann mit einer ganz anderen Körpersprache aus der Kabine, nahmen nun den Kampf an und zeigten sich auch sehr viel lauffreudiger. So sah das dann auch in den Ansätzen recht ordentlich aus, nur zu oft ging der letzte Pass ins Niemandsland oder aber zum falsch postierten Mitspieler. Dennoch durften die Verdener schnell (56.) zum Ausgleich kommen, als Malte Kalski eine durchrutschende Flanke völlig freistehend am langen Pfosten versenken konnte.

In der Folge entwickelte sich dann ein recht zähes Spiel, das sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte und erst in der Schlussphase wieder etwas Fahrt aufnahm. Den Startschuss gab dabei erneut der trickreiche Behcet Kaldirici, der aber in der 85. Minute wieder aussichtsreich an Gansbergen scheiterte. Nur 120 Sekunden später ließ der Schlussmann allerdings einen Freistoß von Zinar Yoldas nach vorn wegspringen, der eingewechselte Abdijibar Arraleh schaltete am schnellsten – 2:1 (87.).

Was folgte, war ein wütender Verdener Schlussakkord, dessen Töne aber letztlich irgendwie nur schräg klangen. Ein Sievers-Kopfball, eine Chance nach Eckstoß im Gewühl, den Steen Burfort verpasste – mehr wollten dann letztlich nicht mehr für die Gäste herausspringen.