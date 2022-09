Ein Ottersberger Drama in fünf Sätzen

Die Ottersberger Volleyballer, v.l.: Kapitän Y. Schimann, M. Schoen, E. Schiller, L. Barby, T. Pfeifer, A. Eggert, Libero D. Schulz, S. Brückner, S. Apelt, M. Kort, F. Schoen sowie Trainer M. Gerken. Es fehlen Th. Pfeifer, K. Krieger und S. Humann. © Privat

Der erste Bezirksliga-Heimspieltag für die neu gegründete Volleyball-Herrenmannschaft des TSV Ottersberg hätte nicht dramatischer sein können. Das erste Spiel gegen TV Bremen 1875 endete nach satten 140 Minuten mit 19:17 für die Ottersberger. Doch wahrscheinlich wird im Nachhinein am „Grünen Tisch“ über dieses Spiel entschieden. Im zweiten Spiel gegen Bremen 1860 V gab es dagegen ein klares 3:0.

Ottersberg – Vor einer beeindruckenden Kulisse (Coach Marko Gerken: „Es schien, als wäre der Ottersberger Marktumzug in der Halle am Fährwisch eingefallen!“) legten die Hausherren los wie die Feuerwehr. Schnell führte das Team mit 11:3. Doch dann produzierten die Ottersberger unerklärlich viele Eigenfehler. Nur hauchzart hieß es am Ende 26:24.

Im zweiten Satz liefen die Gastgeber permanent einem Rückstand hinterher. Bei 12:19 wechselte Gerken dann den Zuspieler. Josua Löchle fand schließlich die richtigen Lösungen und führte sein Team zu einem 25:23. Auch der dritte Durchgang sollte mit der kleinstmöglichen Differenz entschieden werden. Doch diesmal dominierte der Gast mit 25:23. Im vierten Satz konnte sich kein Team bis zum 17:17 absetzen, doch dann schien es, als hätte jemand den „Stecker“ bei den Ottersbergern gezogen. Mutlos wurden die Bälle nur noch zum Gegner gespielt, der keine Mühe hatte, die Punkte zu machen – 25:18 für den TV Bremen 1875.

Der Tie-Break musste sehr zur Freude der restlos begeisterten Fans, die so etwas lange nicht in Ottersberg geboten bekommen haben, entscheiden. Und hier sollte es hoch hergehen. Psychologisch im Vorteil eilte 1875 den Ottersbergern davon. Bei 8:5 wurden ein letztes Mal die Seiten getauscht. Und wieder flatterten die Nerven der Ottersberger. So schien die Partie bei 8:13 verloren. In der Auszeit appellierte Gerken an seine Mannschaft: „Wir können dieses Spiel verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise! Seid mutig, greift richtig an und pritscht nicht nur lieb über das Netz!“ Die kurze Ansprache trug Früchte. Tatsächlich kämpfte sich das Newcomer-Team heran. Jetzt „wackelte“ 1875, hatte aber bei 14:13 den ersten Matchball. Der wurde abgewehrt und auch der nächste Punkt gewonnen. Somit erster Matchball für Ottersberg. Und auch dieser Punkt ging an die Hausherren. Die Spieler feierten bereits den Sieg, als der erste Schiedsrichter den Punkt zurücknahm, obwohl das Spiel bereits von ihm mit dem offiziellen Handzeichen beendet worden war. Der zweite Unparteiische hatte seinen Kollegen im Nachhinein auf einen vermeintlichen Fehler der Ottersberger hingewiesen und ihn somit „überstimmt“. Der Siegpunkt wurde zurückgenommen und 1875 zugesprochen. Somit Matchball für 1875! Da dies aus Sicht von Gerken nicht regelkonform ist, wies der

Ein wahrer Krimi gegen TV Bremen 1875

Trainer darauf hin, dieses in den Spielbericht einzutragen. „Für diesen Antrag hat man mir dann völlig überraschend und erstmalig in meiner über 30-jährigen Trainertätigkeit die Rote Karte gezeigt“, war Gerken auch später noch völlig baff. Im Volleyball wird diese Strafe mit einem Punkt für den Gegner gewertet, somit hätte eigentlich 1875 als Sieger vom Feld gehen dürfen. Doch das Schiedsgericht hatte die Rote Karte nicht im elektronischen System eingetragen. Somit wurde beim Stand von 16:17 weitergespielt – und die nächsten drei Punkte gingen dann tatsächlich noch an die Ottersberger, die daraufhin erneut ihren Sieg feierten. Ob dieser nun Bestand hat, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Das zweite Spiel gegen 1860 V gewannen die Ottersberger unspektakulär und sehr souverän mit 3:0 (-19,-19; -21). Hier konnte Coach Marko Gerken hauptsächlich Spieler einsetzen, die im ersten Match pausierten.