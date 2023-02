Ein Derby außer Rand und Band

Von: Frank von Staden

Teilen

Hülsens Felix Wolf (am Ball) war im Derby kaum zu bremsen und erzielte am Ende allein vier der sechs SVV-Treffer. © von Staden

Was für ein Tor-, Fehler- und Hektikfestival am Sonntag im hitzigen Bezirksliga-Derby zwischen dem 1. FC RW Achim und dem SVV Hülsen. Zehn Tore sahen dabei die Zuschauer beim 6:4 (4:2)-Sieg der Gäste. „Die Achimer haben es uns aber teilweise auch leicht gemacht beim Toreschießen – wir umgedreht aber auch“, konstatierte da später Hülsens herausragender Stürmer Felix Wolf, der gleich viermal „zubeißen“ durfte.

Achim/Hülsen – Völlig von der Rolle zeigte sich dabei der ansonsten so starke Emilijan Lundraxhiu, der als Abwehrchef bei dreien der ersten vier Treffer der Gäste völlig neben sich stand. Beim 0:1 und 1:4 durch Wolf (5./21.) säbelte der Routinier über den Ball, beim 1:3 (19.) drosch er das Sportgerät nicht konsequent aus der Gefahrenzone, sodass sich Anton Schnez im 16er gegen Tjare Müller nur mit einem Foul zu behelfen wusste und es Strafstoß gab. Den jagte Müller selbst eiskalt in die Maschen. So wechselte sich Lundraxhiu, der in der Vorbereitung nur einmal mit dem Team trainieren konnte, nach dem 1:4 selbst völlig entnervt aus.

„Diese drei dummen Fehler haben uns letztlich das Genick gebrochen, denn das Spiel haben wir eindeutig in der ersten Halbzeit verloren! Hülsen hat das clever ausgenutzt und deshalb auch verdient gewonnen. Wir müssen erkennen, dass wir derzeit noch nicht fit genug sind“, so Achims Coach Kostas Efeoglou. Ähnlich sah es auch sein Pendant Uwe Bischoff, der trotz des Sieges natürlich noch vieles sah, das es aufzuarbeiten gilt: „Das war vielleicht ein Spiel mit hohem Unterhaltungswert, aber für Trainer natürlich unter aller Kanone! Auch wir haben echte Geschenke verteilt und uns später auch aus der Ruhe bringen lassen. Gut, dass wir da Felix hatten. Er hat gezeigt, dass er in dieser Liga ein Ausnahmestürmer sein kann.“

Die Partie hatte tatsächlich höchste Unterhaltungsstufe, mit Chancen hüben wie drüben, die hier gar nicht alle aufgezählt werden können.

Zur Pause hieß es zumindest 2:4 aus Sicht der Platzherren. Nach Wolfs Führung stellte Justin Quiring wenig später nach Schmidt-Flanke auf 0:2, Nico Oetting durfte nach Tuncel-Zuspiel zum 1:2 (10.) zulangen. Per Abstauber brachte letztlich Huseyin Tuncel seine Farben wieder ins Spiel (44.) – 2:4.

Nach der Pause nahm die Hektik dann von Minute zu Minute zu, eine klare Spielordnung war einfach auf beiden Seiten kaum noch zu erkennen. Zudem wurde die Partie auch etwas ruppiger, Schiedsrichter Tom-Florian Holzky aber reagierte sehr besonnen in den meisten Situationen. Vor allem, als die Achimer nach dem 3:4 (55.) durch Daniel Freund per Heber über den zu weit vor seinem Gehäuse stehenden Keeper Jonas Menck Morgenluft schnupperten. Denn auch die schnelle Antwort durch Felix Wolf per Kopf nach Eckball (66.) steckten die Hausherren gut weg. So führte quasi eine Dublette des Treffers von Freund zum 4:5 (75.). Dieses Mal schlenzte Pelump Zela das Leder aus 30 Metern über den verdutzten Menck. Alles klar für den SVV machte dann in diesem Derby außer Rand und Band letztlich abermals Felix Wolf, der das Sportgerät fast von der Grundlinie in die Maschen hämmerte (85.). Efeoglou: „Verrückt, das gleicht fast einem Handballergebnis!“