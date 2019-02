„Ein Arbeitssieg - mehr nicht“

Etelsen/Achim - VON FRANK VON STADEN. Gut 60 Minuten lang verlangte der tief im Bezirksliga-Abstiegssumpf steckende 1. FC RW Achim dem Meisterschaftsaspiranten TSV Etelsen auf dessem Geläuf alles ab, hatte zu diesem Zeitpunkt nach Toren von Etelsens Robert Littmann per Freistoß (10.) und Timo Schöning (49.) sowie zwei Treffer vom starken Alexandar Nesic ein 2:2 inne. Dann aber sah Salim Kaldirici durch den nicht immer sicher wirkenden Unparteiischen Simon Schleupner (Munster) Gelb-Rot, der Wille der Gäste war gebrochen. Am Ende stellten Alexander Ruf im Nachfassen und Lasse Müffelmann einen 4:2 (1:1)-Erfolg sicher, der recht lange auf sehr wackeligen Füßen stand.

So sahen es später auch die beiden Trainer. „Es war ein Arbeitssieg - mehr aber auch nicht! Wir waren lange nicht im Spiel, Achim hat indes gut gekämpft, war sehr aggressiv, hat uns mit unserer eignen Philosophie bearbeitet. Deshalb war das zwischenzeitliche 2:2 auch nicht unverdient. Nach der Gelb-Roten Karte aber ließ dann merklich die Kraft bei den Gästen nach. Ja, der Gegner hat es uns lange sehr schwer gemacht“, hatte Etelsens Gerd Buttgereit viel Anerkennung für die Achimer übrig. Dafür konnten sich die Rot-Weißen natürlich am Ende nichts kaufen, stand doch wieder eine Niederlage auf dem Papier. Doch Trainer Dogan Yalcin wollte auch Positives mitnehmen: „Wir haben Etelsen sehr gut gestellt und nach zweimaligem Rückstand große Moral bewiesen. Lange fehlte dem Favoriten die Ideen, dann kommt der Platzverweis, der uns zu Boden geworfen hat! Für mich eine viel zu harte Entscheidung. Natürlich können wir jetzt sagen, wir haben die beste Mannschaft der Liga geärgert und ein 4:2 wäre bei diesem Gegner doch okay. Doch es tut weh, denn es war mehr drin!“

Die ersten guten Chancen der Partie erarbeitete sich der Gast durch Firat Burc (4.) sowie Faruk Senci (8.). Die erste ernsthafte Möglichkeit für die Hausherren brachte dagegen das 1:0, nachdem RW-Keeper Sinan Reiter einen eher harmlosen Littmann-Freistoß passieren lassen musste. Die Gäste steckten aber nicht den Kopf in den Sand und kamen nach Konter über den sehr starken Wilfried Yao zum Ausgleich durch Nesic, der aus 16 Metern die Ruhe behielt (24.). Bis zum Pausenpfiff entwickelte sich dann eine Partie auf Augenhöhe ohne Höhepunkte.

Das änderte sich nach dem Wechsel. Erst köpfte Schöning einen langen Einwurf zum 2:1 ein (49.), dann wuchtete Nesic einen Freistoß in die Maschen (56.). Nach dem Platzverweis gab es zunächst einen eher schmeichelhaften Strafstoß nach leichtem Rempler von Huseyin Tuncel an Timo Schöning (69.), den Sinan Reiter gegen Robert Littmann zwar noch entschärften konnte. Gegen den Nachschuss von Alex Ruf aber war der Keeper machtlos. Den Schlusspunkt setzte Lasse Müffelmann (78.) aus der Nahdistanz.