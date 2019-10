Ehlers sieht beständigste Saisonleistung

Daverden – Endlich hat es geklappt. Im dritten Auswärtsspiel hat sich Handball-Verbandsligist TSV Daverden endlich belohnt und fuhr beim MTV Eyendorf die ersten Punkte in der Fremde ein.

„Diesmal haben wir, wenn auch nicht über 60 Minuten, konstant gespielt. In den entscheidenden Momenten haben wir die richtigen Antworten gefunden“, befand ein sehr zufriedener Übungsleiter Ingo Ehlers, der insbesondere Aushilfe Jonah Klimach und den starken Constantin Pasenau hervorhob. Pasenau gewährte in seinen überschaubaren Einsatzzeiten dem siebenfachen Torschützen Ole Fastenau Ruhepausen und netzte zudem viermal ein.

In seiner beständigsten Saisonleistung, mit der auch bei den Auswärtsniederlagen in Oldenburg und Neerstedt was möglich gewesen wäre, bestimmte der TSV den Takt. In der MTV-Halle wurde mit wenig Harz gespielt und die Gäste fanden sich mit der Situation bestens zurecht. Nach Simon Bodenstabs 12:9 (25.) stellte Pasenau bereits auf 17:10 (32.). Doch Bruder Leichtfuß gestattete dem MTV den Anschluss – 23:25 (51.). Jetzt hätte es ungemütlich werden können. Doch die Gäste blieben cool und erzwangen nach einem Doppelschlag von Fastenau beim 29:25 (56.) die Entscheidung. Ehlers, der auch sein Keeperduo Schmincke/Bohling lobte, freute sich über den dritten Saisonerfolg: „Meine Jungs haben die Marschroute umgesetzt, waren hellwach.“

Der grün-weiße Aufsteiger hat nun eine zweiwöchige Ligaspielpause, bevor es am 26. Oktober mit einem Heimspel gegen den Wilhelmshavener HV II weitergeht. Dazwischen liegt noch die Pokalrunde, wo es der TSV am 20. Oktober mit der eigenen Reserve, dem TV Schiffdorf sowie Oberligist HSG Schwanewede/Neuenkirchen zutun bekommt.

Tore TSV Daverden: Fastenau (7), Wilkens (6), Bodenstab (5), Meisloh (5/4), Pasenau (4), Klimach (3), Beuße (2), Wendt (1). bjl