Egzon Pércani fühlt sich reif für die Herausforderung

Ottersberg - Von Ulf von der Eltz. Jetzt ist der Wechsel perfekt: Egzon Pércani schnürt nächste Saison die Stiefel für den Heeslinger SC. Damit sind die Gespräche des Oberligisten mit dem Landesligisten TSV Ottersberg über die Modalitäten (wir berichteten) von Erfolg gekrönt. „Ich freue mich auf die sportliche Herausforderung und sehe gute Möglichkeiten für meine Weiterentwicklung“, erklärte der 20-jährige Stürmer am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung.

Auch die Tatsache, dass der Achimer nun mit seinem Bruder Auron, der aus der U19 des JFV A/O/Heeslingen zum SC kommt, zusammenspielen kann, sei ein triftiger Grund: „Als Aurons Zusage gegeben war, wurde der Kontakt zu mir wieder aufgefrischt und ich entschied mich relativ schnell für den Wechsel.“ Dass die Ottersberger Verantwortlichen Egzon Pércani den Sprung in die Oberliga ermöglichen, erfüllt den Auszubildenden zum Groß- und Außenhandelskaufmann in einer Rotenburger Firma mit Dank: „Ich stand beim TSV ja schon im Wort für eine weitere Saison. Aber immer verbunden mit der Option für einen höherklassigen Club. Dass sie mich jetzt gehen lassen, ist klasse. Und ich habe keine Entscheidung gegen Ottersberg gefällt, sondern für meine Perspektive. Sie hat auch nichts mit dem jetzigen Kampf gegen den Abstieg zu tun.“

Die Perspektive soll mittelfristig ein Stammplatz im NFV-Oberhaus sein, den er sich 2014/15 am Fährwisch wegen Kreuzband-, Meniskus- und Innenbandriss nicht ergattern konnte. Der Wechsel im Sommer 2015 zum TB Uphusen „kam dann zu früh“, wie Pércani einsieht: „Die folgenden eineinhalb Jahre mit Ottersberg in der Landesliga haben mir dann sehr gut getan.“ Trotz starker Konkurrenz in Heeslingen traut sich der Angreifer zu, sich mit vielen Toren für einen Stammplatz empfehlen zu können. Und trotz seiner Schambein-Entzündung hat Pércani die laufende Saison keineswegs abgehakt: „Vielleicht kann ich ja nochmal für Ottersberg eingreifen und mithelfen, den Klassenerhalt endgültig zu sichern.“

Der Heeslinger SC („ich bin dankbar, dass mir dort die Chance eröffnet wird“) empfängt den Goalgetter mit offenen Armen. „Egzon ist ein weiterer junger Spieler mit viel Potenzial. Wir freuen uns alle sehr, ihn in der neuen Saison in unseren Reihen zu haben“, lässt sich Andreas Kurth, einer der Teammanager, auf der Facebook-Seite des Vereins zitieren.