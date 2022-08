Riedes Egzon Percani ist zurück beim TSV Ottersberg

+ © Westermann Nicht mehr im Rieder Trikot: Egzon Percani wechselt mit sofortiger Wirkung zum TSV Ottersberg. © Westermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ulf Horst von der Eltz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es sind gerade einmal vier Spieltage absolviert – da gibt es innerhalb der Fußball-Bezirksliga einen spektakulären Wechsel: Egzon Percani verlässt den MTV Riede und schnürt die Stiefel wieder für den TSV Ottersberg. Die Wümme-Kicker machen den 25-Jährigen zum Vertragsamateur und hoffen, dass er damit sofort spielberechtigt ist.

Ottersberg – Für die sofortige Spielberechtigung des zum TSV Ottersberg gewechselten Egzon Percani muss der MTV Riede bis zum Mittwochabend, den letzten Tag im August, den Akteur schriftlich bei der Passstelle in Barsinghausen abmelden. Zumindest den Eingang der schriftlichen Kündigung Percanis habe MTV-Spartenleiter Frank Lindenberg dem Ottersberger Markus Bremermann am Abend bestätigt – alles Weitere galt es für die Grün-Weißen abzuwarten. Im Negativfall wäre der Offensiv-Mann sechs Monate gesperrt.

„Ich glaube, dass zwischen mir und dem Trainer verschiedene Auffassungen über meine Rolle bestehen“, nennt Percani auf Nachfrage dieser Zeitung den Grund für seinen Entschluss, nicht mehr am Segelhorst unter Neu-Coach Denis Schymiczek auflaufen zu wollen. Am Sonntag habe er daher nach dem MTV-Match in Worpswede das Gespräch mit den Ottersbergern gesucht und sich mit ihnen auf eine Rückkehr geeinigt. „Es gab ohnehin immer Kontakt zwischen uns. Ich stand ja auch schon im Sommer kurz vor dem Wechsel nach Ottersberg, habe mich aber vom Bleiben beim MTV überzeugen lassen“, erläutert der Offensiv-Mann.

Percani: „Fühle mich in Ottersberg besser aufgehoben“

Dabei betont der Vertriebs-Außendienst-Mitarbeiter, in Riede sowohl mit dem Team um Kapitän Marc Lindenberg als auch mit der Spartenleitung bestens klargekommen zu sein: „Es war alles super, ich mag dort alle sehr gerne.“ Die sportliche Perspektive habe seinen Entschluss zum Abschied befeuert: „Ich habe mir das schon reiflich überlegt, es war keine Entscheidung im Affekt.“

Die sportliche Perspektive sieht Percani in Ottersberg wesentlich hoffnungsvoller: „Erst einmal sind die handelnden Personen die gleichen wie vor meinem Abschied 2019, ich kenne auch viele Spieler noch. Wenn ich mir die erste Elf so anschaue, sind dort zahlreiche aus der Aufstiegsmannschaft dabei. Man kann schon sagen, dass ich zu meinen Freunden zurückkehre, Ottersberg sehe ich als meinen Heimatverein an. Dort fühle ich mich also besser aufgehoben.“

Jetzt mit den Wümme-Kickern oben mitspielen

Zumal er bei den Wümme-Kickern seine Stärken gewinnbringender zeigen könne: „Trainer Axel Sammrey wird mich sicherlich auf die Zehn oder in den Sturm stellen. Dort habe ich dann mit Daniel Throl einen perfekten Mitspieler. Auch Kapitän Artur Janot oder Patrick Küsel sind mir sehr wichtig.“ Mit dem TSV will der 25-Jährige eine ordentliche Rolle spielen: „Wenn auch nicht gleich der Aufstieg das Ziel ist, muss man als Ottersberg in der Bezirksliga den Anspruch haben, oben mitzuspielen. Ich denke, es wird zwischen VSK, Worpswede und uns einen interessanten Kampf geben.“