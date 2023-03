Efeoglou: „Wir werden definitiv spielen“

Von: Frank von Staden

Teilen

Wieder fit: Niko Oetting. © Privat

Achims Bezirksliga-Coach Kostas Efeoglou lässt erst gar keine Spekulationen zu, versicherte bereits am Donnerstag unmissverständlich: „Wir werden, egal wie das Wetter wird, spielen! Wenn nicht in Bierden, dann in Achim auf Kunstrasen.“

Achim – In Bierden konnten die Rot-Weißen unter der Woche trainieren, dabei stand vor allem die Chancenverwertung ganz oben auf dem Plan. „Das ist derzeit unser größtes Manko. Wir erspielen uns Chancen, machen sie aber nicht. Vor allem gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf nicht. Da laden sich die Jungs einfach zu viel Druck auf. Gegen Teams wie Osterholz, wo wir kein Favorit sind, klappt es gut. Aber spielen wir gegen Teams von unten, beginnt schnell das Zittern, wenn die ersten zwei, drei guten Tormöglichkeiten nicht reingehen“, weiß Coach Efeoglou, der wieder auf den zuvor angeschlagenen Niko Oetting bauen kann.