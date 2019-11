Efeoglou strahlt Optimismus aus

+ Costas Efeoglou

Achim – Costas Efeoglou sieht sein Team in diesen Wochen auf einem sehr guten Weg. Deshalb ist der Bezirksliga-Coach des 1. FC RW Achim auch fest davon überzeugt, „dass meine Jungs im Heimspiel gegen Schwanewede etwas holen werden. Langsam wissen alle, was ich von ihnen erwarte. Die Mannschaft und ich wachsen immer mehr zusammen! Das hilft – und wird uns letztlich auch aus den Tabellenkeller führen“, so der Übungsleiter, der personell keine Probleme hat. Auf die leichte Schulter wird der Aufsteiger beileibe nicht genommen. Efeoglou: „Wir fahren am besten damit, wenn wir jedes Team so sehen, als wäre es eines von ganz oben. Wir müssen uns von Beginn an ins Zeug legen, dürfen uns keine groben Fehler erlauben. Dann werden wir gewinnen!“ vst