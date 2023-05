Efeoglou steigt als Coach des 1. FC RW Achim sofort aus

Von: Frank von Staden

Die Zeit als Trainer des 1. FC RW Achim ist für Kostas Efeoglou ab sofort abgelaufen, er übernimmt zukünftig das Amt des sportlichen Leiters. © von Staden

Kostas Efeoglou ist ab sofort nicht mehr Trainer des stark abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten 1. FC RW Achim. Der Übungsleiter gibt für seinen Ausstieg berufliche Gründe an. „Ich habe Aufgaben in Nürnberg erhalten, werde in der Woche sehr oft in Bayern sein. Einen Trainingsbetrieb mit meiner Person ist damit nicht aufrechtzuerhalten. Deshalb mussten wir gerade aufgrund unserer sportlichen Situation handeln“, erklärt der Übungsleiter auf Nachfrage.

Achim – Sein Nachfolger steht in dem 39-jährigen Necati Uluisik bereits fest. „Nachdem ich von der beruflichen Veränderung erfahren habe, habe ich sofort Kontakt zu ihm aufgenommen, da ich wusste, dass er momentan kein Engagement als Coach hat. Ich kenne Necati bereits seit vielen Jahren. Er hat zuletzt beim KSV Vatan Sport und auch schon als Co-Trainer beim Bremer SV gute Arbeit geleistet und dort viele positive Dinge bewirkt. Deshalb habe ich sofort an ihn gedacht. Ich denke, er passt hervorragend zu unserem Verein“, so Efeoglou weiter.

Necati Uluisik © Privat

Uluisik coachte zuletzt recht erfolgreich ab der Saison 2019 bis Mitte März 2023 den Bremenligisten KSV Vatan Sport, dann trennten sich beide Seiten. „Necati wollte eine Auszeit. Doch als ich ihm um Hilfe gebeten habe, hat er sofort zugesagt“, klärt da Efeoglou auf.

Liest sich die Stationsliste des 39-Jährigen als Trainer fast jungfräulich, war der Spieler Necati Uluisik, der gebürtig aus Hannover kommt und acht Jahre in der Werder-Jugend bis zur U19-Bundesliga spielte, ein echter Wandervogel. Insgesamt 14 Vereinen gehörte er in seiner aktiven Laufbahn an, darunter kurze Profistationen wie bei Holstein Kiel oder auch beim türkischen Zweitligisten Maltepe Spor.

Übrigens: Uluisik stand bereits am vergangenen Sonntag beim 5:0-Heimerfolg der Achimer über den SV Lilienthal-Falkenberg neben Kostas Efeoglou am Spielfeldrand, hielt zudem auch schon die Ansprache vor der Begegnung in der Kabine. „Er hat seine Erfahrung eingebracht und die Spieler auch gleich mitgenommen. Er ist der Richtige für uns. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn über die Saison hinaus an uns binden können. Er wäre ein absoluter Gewinn für uns. Da ist aber noch nichts konkret. Wir werden uns nach der Saison darüber austauschen. Allerdings gibt es in dieser Hinsicht auch schon einen Plan B“, sagt Efeoglou, der zwar ab sofort seine Trainertätigkeit ruhen lassen wird, allerdings auch nahtlos bereits den Job von Fikret Karaca als sportlicher Leiter bei den Rot-Weißen aus Achim übernommen hat. Fikret Karaca wiederum rückt in die Vorstandsetage hoch und wird hinter Vereinsboss Rolf Fronda 2. Vorsitzender.

„Egal, wie die Saison am Ende für uns ausgehen wird, wir hatten uns schon vor einiger Zeit dazu entschlossen, uns neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Das haben wir schon jetzt begonnen, doch es soll noch die ein oder andere Veränderung folgen“, herrscht nicht nur beim scheidenden Übungsleiter, der allerdings an den Wochenenden durchaus auch weiter helfend eingreifen wird, Aufbruchstimmung.