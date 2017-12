Efeoglou scheint für RW Achim ein Thema im Titelrennen

Fußball-Kreisliga: Eine Halbzeitbilanz / Ein Quartett kämpft um den Aufstieg

+ Gut möglich, dass Costa Efeoglou bald wieder die Traineransprachen bei RW Achim hält. J Foto: vst

Verden - Von Björn Drinkmann. In der Fußball-Kreisliga Verden ist es in dieser Saison spannend wie lange nicht mehr. Während sich in den vergangenen Spielzeiten schon früh abzeichnete, wer das Rennen um den Titel machen würde, ist in diesem Jahr gleich ein Quartett ganz oben in der Tabelle dabei.