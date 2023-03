Edgar Schneider – ein Hochkaräter für Achim-Baden

Von: Kai Caspers

SC-Vorsitzender Stefan Rohlfs freut sich über die Zusage des Ex-Nationalspielers Edgar Schneider (links). © Caspers

Deutscher Meister in allen Altersklassen der Jugend. Mehrfacher Deutscher Meister mit dem Paderborner SC sowie mehrfacher Nationalspieler. Die Vita von Edgar Schneider ist ziemlich beeindruckend. Nächste Saison schlägt er für Squash-Oberligist SC Achim-Baden auf.

Baden – Die Liste der Erfolge – sie ist lang. Sehr lang. In der Jugend gab es in Deutschland kein Vorbeikommen an Edgar Schneider. In allen Altersklassen sicherte sich der mittlerweile 49-Jährige den Titel des Deutschen Meisters. Bei den Herren blieb ihm das zwar verwehrt, doch Schneider war lange Jahre ein fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und mehrfacher Deutscher Meister mit dem Paderborner SC. War der 49-Jährige zuletzt vereinslos, schlägt er in der kommenden Saison für den SC Achim-Baden in der Oberliga auf.

Im Alter von fünf Jahren fing alles an

Dass Schneider den Weg zum SC Achim-Baden gefunden hat – es war dem Zufall geschuldet. „Ich habe lange Jahre in Bremen gespielt. Da die Anlage aber geschlossen wurde, habe ich mich in der Umgebung nach einer Alternative umgeschaut. Das Ambiente in Achim hat mir sofort zugesagt. Daher musste ich auch nicht lange überlegen“, begründet der gebürtige Paderborner seinen Entschluss. „Auch wenn das Niveau natürlich nicht mit dem meines Heimatvereins zu vergleichen ist – die überaus familiäre Atmosphäre erinnert mich doch stark an alte Zeiten“, denkt Schneider gerne an die Anfänge seiner langen Karriere zurück.

Bei Trainer Keith Griffiths in Paderborn durch eine harte Schule gegangen

Nur einen Steinwurf von der Anlage des Paderborner SC, das Bayern München der deutschen Squashszene, aufgewachsen, war der Weg in den Squashcourt doch eher dem Zufall geschuldet. „Mein älterer Bruder hatte zu Weihnachten einen Tenniskurs geschenkt bekommen. Da die Anlage auch Squash angeboten hat, ist er im Anschluss immer noch in den Court gegangen. Letztlich ist er dann beim Squash hängen geblieben. Und was der große Bruder macht, musste ich natürlich auch machen“, verweist Schneider auf die Anfänge im zarten Alter von fünf Jahren. „Da war der Schläger ja fast noch größer als ich“, lacht der 49-Jährige. In der Folge verbrachte der Youngster nahezu jede freie Minute im Court. Sein Talent blieb nicht lange unentdeckt. „Die Voraussetzungen waren natürlich optimal. Zumal ich dann auch mit Keith Griffiths, eine Ikone unter den Trainern, arbeiten durfte und bei ihm im wahrsten Sinne des Wortes durch die harte Schule gegangen bin“, schiebt Schneider seinem Ex-Coach einen großen Anteil an seiner Karriere zu. Nach den DM-Titeln in allen Altersklassen schaffte Edgar Schneider als U19-Meister als 18-Jähriger auch auf Anhieb den Sprung in den Herrenbereich. Ausgestattet mit einer Wildcard sorgte er bei den Deutschen Meisterschaften gleich bei seiner ersten Teilnahme für Furore und verlor erst im Halbfinale gegen Hansi Wiens, der seinerzeit noch zu den Top 15 der Welt gehörte. Fortan war „Eddy“ ein fester Begriff in der Squashszene und gehörte viele Jahre zu den prägenden Figuren. „Bei den Herren bin ich zwar nie Deutscher Meister geworden, doch für ein paar Monate war ich aber mal die Nummer eins in Deutschland“, sagt Schneider.

Familiäre Atmosphäre in Achim hat den 49-Jährigen überzeugt

Dass er nun im gesetzten Alter noch einmal in die Niederungen der Oberliga absteigt – für Schneider spielt es keine Rolle. „Ich habe noch immer viel Spaß am Squash. Und wenn ich dann mit meiner Erfahrung dazu beitragen kann, dass in der neuen Saison eventuell andere Ziele angepeilt werden können, ist es doch eine tolle Sache“, lässt der 49-Jährige schon jetzt keine Zweifel daran, dass er immer noch über eine große Portion Ehrgeiz verfügt. Sehr zur Freude von Stefan Rohlfs. „Dass wir einen Spieler von seinem Format von uns überzeugen konnten, ist der absolute Hammer. Ich denke, dass davon alle im Verein profitieren können“, ist der SC-Vorsitzende überzeugt. Für Lars Gerken ist Schneiders Zusage ebenfalls ein echter Glücksfall. „Klar, Eddy ist schon etwas älter. Aber sportlich ist er noch immer über jeden Zweifel erhaben. Das ist schon beeindruckend, was er noch auf dem Court leistet. Daher ist er für uns natürlich eine große Verstärkung“, will sich Badens Sportwart dann auch gar nicht lange mit Prognosen für die kommende Saison zurückhalten. „Wenn alle fit bleiben, muss das Erreichen der Aufstiegsrunde zur Regionalliga das erklärte Ziel sein“, lässt Gerken keine zwei Meinungen gelten. Eine Aussage, mit der sich Schneider in jedem Fall identifizieren kann. „Ich fühle mich extrem wohl in Achim. Denn es erinnert mich stark an meine Anfänge in Paderborn. Und wenn ich spiele, will ich es auch richtig machen!“