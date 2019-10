Eddy Kelsch soll für besseren Aufbau sorgen

Langwedel – Der herbe 1:5-Rückschlag in Sottrum wirkt noch nach beim FSV Langwedel-Völkersen. Vor dem Bezirksliga-Derby gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim am Donnerstag (14 Uhr, Burgbergstadion) fordert Trainer Emrah Tavan eine Reaktion seiner Mannschaft: „Sie muss dieses Spiel korrigieren. Diesen Anspruch muss jeder einzelne Akteur haben.“ Bis auf seinen kleinen Bruder Ferhat hätten alle unterirdisch gespielt.

Daher plant der Coach auch personelle Änderungen auf verschiedenen Positionen, über die er sich noch Gedanken machen will. Fest steht aber, dass Eddy Kelsch in die Startelf rückt: „Er hatte am Sonntag starke Bauschschmerzen, der Verdacht auf Blinddarm-Entzündung bestätigte sich aber nicht. Eddy soll für einen besseren Spielaufbau sorgen, da war nämlich nicht viel.“

Neben den Langzeitverletzten fehlt den Schwarz-Roten auch Justin Schmidt, der sich im Hülsen-Match eine Muskelquetschung im Knie zugezogen hat, nun auf Krücken läuft und für unbestimmte Zeit ausfällt. RW Achim schätzt FSV-Coach Tavan als unbequemen Gegner ein. vde