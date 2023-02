SG Achim/Baden III dank Duo Harries/Hoppe 40:28

Von: Björn Lakemann

Von Intschedes Deckung auch in dieser Szene nicht zu halten: Daniel Hoppe erzielte acht Treffer beim 40:28-Sieg der SG Achim/Baden III. © Hägermann

Leichter als erwartet gestaltete sich das Lokalderby in der Handball-Regionsoberliga für Gastgeber SG Achim/Baden III. Gleich mit 40:28 (24:16) düpierte das Team von Spielertrainer Torge Wichmann am Mittwochabend den TSV „Weserstrand“ Intschede.

Achim/Baden –Dabei hatte insbesondere das SG-Keeperduo mit Thomas Harries und Mika Hoppe, die beide eine Halbzeit zwischen den Pfosten standen, einen Glanztag erwischt und entnervten die Gäste. „Das war ein gebrauchter Tag für uns“, resümierte ein gefrusteter Intschede-Coach Ralf Ahndorf. Hingegen strahlte Wichmann: „Ich bin sehr zufrieden, wir haben insbesondere die erste Hälfte souverän runtergespielt.“ Auch Außenspieler Jan Ranft war einverstanden: „Nach dem Hinspieldebakel haben wir uns revanchiert, das hat gleich zu Beginn gut funktioniert.“

Daniel Hoppe trotzt Fersenproblemen

In der Tat hatte der neunfache Torschütze Klaas Schirmacher seine Farben vorentscheidend zum 13:7 (16.) in Front gebracht. Und das, obwohl die SG zu Spielbeginn lediglich sechs Feldspieler aufgeboten hatte und die Gäste mit voller Kapelle angetreten war. Die Ahndorf-Schützlinge hatten keine echte Spielidee zu bieten und kamen nicht mehr näher als auf 12:17 (23.) durch das einzige Feldtor des siebenfachen Torschützen Sebastian Hahn heran. Nach einem Doppelschlag des Rückraumriesen Daniel Hoppe, der erst in der 13. Minute die Halle betrat und seinen Problemen an der Ferse trotze, lautete der überdeutliche Pausenstand 24:16.

Im zweiten Abschnitt wechselte Youngster Hoppe zwischen die Pfosten und knüpfte nahtlos an die Harries-Leistungen an. Nach dem 30:19 (Tim Borm, 40.), das den Torschützen eine Kiste Gerstensaft kostet, schaukelten Wichmann & Co. die Partie der Tabellennachbarn souverän nach Hause. Bei vier ausstehenden Spielen kann die SG-Dritte noch auf Rang fünf aufrücken, während die Gäste zumindest Rang sieben in der Tasche haben sollten.

Tore SG Achim/Baden III: K. Schirmacher (9/5), Wichmann (8), Hoppe (8/1), H. Schirmacher (5), Borm (5), Ranft (4), Noltemeyer (1).

Tore TSV Intschede: Hahn (7/6), L. Meyer (3), Böhlke (3), Lakemann (3), Kastens (3), Albert (3/1), F. Henke (2), Lask (1), Fastenau (1).