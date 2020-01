Die dürftige Heimbilanz aufpolieren

Oyten – Mit dem letzten Rückrundenspiel gegen die HSG Hude/Falkenburg startet Handball-Oberligist TV Oyten II am Sonnabend, 19 Uhr, ins neue Jahr. Dabei wollen die Gastgeberinnen ihre dürftige Heimbilanz aufbessern.

„Auch wenn das unser Ziel ist, liegt der Fokus in erster Linie auf der ersten Mannschaft. Denn die kämpft ja noch um den Klassenerhalt“, verweist Trainer Jens Dove auf die besondere Situation in Oyten. Denn sollte die Erste aus der dritten Liga absteigen, würde es auch die Reserve erwischen. Im Kampf um den Klassenverbleib soll Routinier Sabine Peek beim Team aus der dritthöchsten Spielklasse für mehr Abwehrstabilität sorgen. Die jungen U21-Spielerinnen Jasmin Johannesmann und Nathalie Meinke können, wenn der Spielplan es zulässt, in beiden Teams aktiv werden.

In Reihen des Dove-Teams feiert Rechtsaußen Jana Moll neun Monate nach ihrem Kreuzbandriss ihr Comeback. Die Rechtshänderin hatte sich im März 2019 die Verletzung zugezogen. Dagegen steht Maike Hemmerich zwischen den Pfosten wieder alleine da, da sich die junge Theresa Beet bei den Lundaspelen in Schweden einen Bänderriss zugezogen hat. „Wir wollen gegen Hude Zähne zeigen und unser gewohntes Tempospiel aufziehen“, ist Dove vor der HSG nicht bange, da bei den Gästen die Leistungsträger Mareike Zetzmann (derzeit schwanger) und Jessica Galle (war gerade schwanger) wohl nicht zur Verfügung stehen. Beide Teams stehen mit jeweils 12:12-Punkten im Niemandsland der Tabelle. bjl