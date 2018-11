14 Duelle – 14 Siege: SV Mühlentor startet optimal

Bogner in der Verbandsliga A an den ersten beiden Wettkampftagen erneut nicht zu bezwingen

+ Daumen hoch, die Fäuste geballt: Zum Start der Verbandsliga A feierten die Bogenschützen des SV Mühlentor ausnahmslos Siege und setzten sich als Aufsteiger gleich wieder an die Spitze.

Schaphusen - Nachdem der SV Mühlentor mit einer sehr starken Mannschaft in der Verbandsliga B im zweiten Jahr in Folge mit 56:0 Punkten unbesiegt aufgestiegen war, gelang in Mehrum bei Hohenhameln am ersten und zweiten Wettkampftag der Verbandsliga wieder ein grandioser Auftakt. Es startete unter der Leitung von Manuela Potrafke die Mannschaft bestehend aus Fabian Köhne, Malte Kruse, Heinz Hasch, Ralf Lundelius, André und Matthias Potrafke. Pro Wettkampftag trugen die Teams, die jeweils aus drei Sportlern bestanden, sieben Matches (jeder gegen jeden) im Fünf-Satz-System aus.