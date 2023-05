Jette Dudda: „Ich wollte sicher in der 3. Liga spielen“

Von: Björn Lakemann

Aus Thüringen nach Vechta: Jette Dudda. © Verein

Nach drei Jahren im Sportinternat des Handball-Bundesligisten Thüringer HC kehrt die Verdenerin Jette Dudda in die Heimat zurück. Aber nicht direkt in die Reiterstadt. Sondern die 18-Jährige plant, neben einem Studium (Psychologie oder Architektur) in Bremen, künftig für den Drittligisten SFN Vechta ihre Tore zu erzielen.

Verden/Vechta – Die gelernte Rückraumspielerin, die in Thüringen schon als Jugendspielerin viele Drittliga-Minuten in der HC-Reserve sammeln durfte, ist dankbar für ihre tolle Zeit im Handballinternat. Eben dort steht jetzt auf dem Sportgymnasium die schulische Krönung mit dem Erreichen des Abiturs an. „Die schriftlichen Prüfungen habe ich schon hinter mir. In dieser Woche stehen die mündlichen Prüfungen sowie die Sportpraxis auf dem Programm. Die Zeit hier war wirklich ein toller Abschnitt in meinem Leben“, so die 18-Jährige, die von den Vorzügen des Lebens in einem Sportinternat schwärmt. Schließlich stünden acht Trainingseinheiten pro Woche inklusive der frühen Einheiten auf dem Programm. Durch Kontinuität und Intensität sei ein gutes Rüstzeug für eine spätere Handball-Laufbahn mitgegeben worden.

Auch ein Wechsel zum TV Oyten war ein Thema

Dudda weiß vor ihrem ersten regulären Jahr bei den Senioren: „Ich bin froh, dass ich dort schon mit 16 Jahren an den höherklassigen Handball herangeführt worden bin. Ich denke, dass ich für mein Engagement in Vechta gut vorbereitet bin.“ Allein aus körperlichen Gesichtspunkten sei der Sprung in den Seniorenhandball schon eine richtige Hausnummer.

Internationale Erfahrungen sammelte Jette Dudda mit dem Beachhandball-Nationalteam bei einer Welt- sowie einer Europameisterschaft in den beiden vergangenen Jahren. Dort belegte sie mit ihren Teams die Plätze vier und sieben. „Das war cool im Trikot mit dem Bundesadler anzutreten. In Sachen Athletik und Übersicht auf dem Spielfeld hat mich das auf jeden Fall für den Hallenhandball enorm nach vorne gebracht.“

Verdenerin verfügt über internationale Erfahrung

Nach ihrer erfolgreichen und lehrreichen dreijährigen Episode in Thüringen führt ihr Weg nun zu den Sportfreunden Niedersachsen (SFN) Vechta. Ein eventueller Klassenpartner des hiesigen Drittligaaufsteigers TV Oyten in einer von fünf auf vier Spielklassen reduzierten Liga. Dass ihr Weg nicht zu den Vampires führte, wo sie selber in der Jugend als auch ihre Mutter Susanne spielte, ist dabei durchaus nachvollziehbar. „Zum Zeitpunkt meiner Entscheidung war noch nicht klar, in welcher Klasse der TVO spielen würde. Nach nur einem Probetraining in Vechta war meine Entscheidung gefallen, denn ich wollte ganz sicher in der 3. Liga spielen. Und das kann ich nun mal sicher bei der SFN, wo das Team mit gleich acht Neuzugängen quasi völlig runderneuert zusammengestellt wurde.“