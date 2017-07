Dubai-Sieger siegt in Verden

Niedersachsenrallye leidet unter Regenfällen / Lokalmatadore erfolgreich

+ Gewann den Ziellandewettbewerb: Der Verdener Lokalmatador Eike Amelung im Ultraleichtflugzeug Eurostar

Verden - Er hat schon die Goldmedaille vor anderthalb Jahren bei den World Air Games in Dubai gewonnen, er ist mehrfacher Deutscher Meister, und auch bei der Niedersachsenrallye mit Start und Ziel in Verden machte ihm keiner was vor. Souverän gewann der Breitscheider Marcus Ciesielski mit Co-Pilotin und Ehefrau Astrid an der Seite die „Schnitzeljagd“ in der Luft vor Tobias Leibold und Johannes Teperoglou aus Wittmund. Bei der anschließenden Ziellandung konnten Verdener ihren Heimvorteil nutzen. Sieger wurde Eike Amelung vor Enrico Moritz.