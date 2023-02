Dritter Saisonsieg für Oberliga-Volleyballer macht Mut

Von: Frank von Staden

Motiviert hier noch einmal eindringlich seine Mitspieler wie die Brüder Connor (3.v.r.) und Noah (2.v.r.) Landon: Badens Angriffsspieler Patrick Elling. © Büttner

Das Volleyball-Nachwuchsteam des TV Baden schöpft Hoffnung im Oberliga-Abstiegskampf. So dominierte die Regionalliga-Reserve in einem Krimi mit 3:2 in Wildeshausen. Tags darauf holten die meisten Spieler des Teams dann auch noch den Titel bei den U18-Bezirksmeisterschaften.

Baden – Ihren dritten Saisonsieg konnten jetzt die jungen Badener Volleyballer in der Oberliga feiern. So vergoldeten die Jungs um Kapitän Laurenz Meyer den zuvor so wichtigen Erfolg im Kellerduell gegen den Tabellenletzten aus Tecklenburg mit einem hauchzarten und hart erkämpften 3:2-Erfolg beim routinierten Team vom VfL Wildeshausen. Mit nun neun Punkten aus zwölf Partien weisen die Badener nur noch einen Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf.

In einer extrem ausgeglichenen Partie ließen sich die Weserstädter auch nicht davon beirren, dass die Hausherren den ersten Durchgang mit 25:19 klar für sich verbuchen konnten. Immer wieder versuchte sich das Badener Team, das zum großen Teil aus U18-Spielern besteht, zu motivieren – und schien damit den Gegner auch ein wenig zu beeindrucken. So schnappten sich die TVBler dann auch Satz zwei mit 25:20 und ließen sich auch nicht durch ein 18:25 in Abschnitt drei beirren. Ein 25:18 in Durchgang vier bedeutete den Tiebreak. In dem lagen die Gäste mit 5:8 zurück, es drohte die nächste Niederlage. Doch eine Aktion von Kevin oude Nijhues, der einen schon verloren geglaubten Ball mit dem Fuß ergatterte und aus dem dann ein Punktgewinn resultierte, brachte die Wende. Am Ende durften die Badener Youngster dann ein 15:13 und damit den 3:2-Erfolg bejubeln.

Ein Großteil des Teams absolvierte dann einen Tag später die Bezirksmeisterschaften der U18, bei denen sich die Badener einmal mehr von ihrer Schokoladenseite zeigten. Letztlich holten Elling & Co. recht souverän den Titel und qualifizierten sich so für die Nordwest-Meisterschaften am 11./12. März 2023, wo sie sicherlich auf sehr viel mehr Gegenwind stoßen werden.

In der Vorrunde setzten sich die Badener jeweils mit 2:0 gegen den TSV Winsen/Luhe sowie den TuS Wremen durch, die beide in diesen Matches gegen den TVB regelrecht überfordert waren. Auch im Überkreuzspiel ließen die Badener kaum etwas anbrennen und dominierten dieses ebenso deutlich gegen Bremen 1860 mit 25:19 und 25:11.

Etwas enger ging es dann im Finale gegen die SVG Lüneburg zu. Die Bezirkshauptstädter hielten die Partie zumindest im ersten Satz lange offen, mussten sich erst in der Schlussphase knapp mit 23:25 geschlagen geben. Danach aber schalteten die Achimer einen Gang höher. Dem hatten die Lüneburger dann nichts mehr entgegenzusetzen und gaben Satz zwei mit 13:25 ab. vst