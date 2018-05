Dreyer verrät: „Ein Ausstieg für immer“

Verden - Am letzten Spieltag der Fussball-Kreisliga gibt es nur noch kleine Entscheidungen. Nach der Niederlage vom TSV Achim gegen den FC Verden 04 II steht die Meisterschaft vom 1. FC Rot Weiß Achim fest und auch der Abstieg vom TSV Bierden ist nicht mehr abwendbar. Daher kämpfen Achim und Verden dieses Mal im Fernduell um den zweiten Tabellenplatz, der aber in diesem Jahr nicht zur Relegation berechtigt.

Trotzdem ist Verdens Trainer Oliver Rozehnal scharf auf diese Platzierung. „Wir wollen unsere starke Saison mit einem zweiten Platz vergolden. Dies geht natürlich nur, wenn bei einem eigenen Sieg gegen Bierden auch gleichzeitig der TSV Achim gegen Hönisch patzt“, so Rozehnal, der mit seinem Team den dritten Rang bereits sicher hat. Nach der feststehenden Landesliga-Rückkehr der ersten Mannschaft vom FC eine beachtliche Leistung für den neuen Trainer.

Jens Dreyer vom TSV Achim blickt dem Abschluss sehr gelassen entgegen. „Sowohl wir, als auch Hönisch können frei aufspielen. Natürlich möchte ich meine Trainerlaufbahn mit einem Sieg beenden“, erklärt Dreyer, der in diesem letzten Satz durchklingen lässt, dass er nach dieser Saison voraussichtlich nie mehr auf die Trainerbank zurückkehren wird. „Man sollte niemals nie sagen, aber aktuell stellt sich die Situation so dar, dass ich keine Mannschaft mehr trainieren werde. Ich habe da derzeit einfach andere Prioritäten,“ so Dreyer weiter. Für Achims Gegner SV Hönisch geht es dank einer überragenden Rückrunde noch um den vierten Tabellenplatz. J bd