Dressurreiterin Greta Heemsoth auf dem Weg zur WM

Vom 3. bis 6. August 2023 findet im niederländischen Ermelo die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde statt, für die nun die Sichtungsturniere begonnen haben. Nach einem ersten Lehrgang mit anschließender Trainingsprüfung wurden die nun Kandidaten bekanntgegeben, die an der zweiten Sichtung teilnehmen dürfen, die für den 4. Juli angesetzt wurde.

Verden – Gute Chancen dabei zu sein hat Aller-Weser-Reiterin Greta Heemsoth, die mit gleich zwei Pferden an diesem Auswahltermin mitmischen kann. In der Altersklasse der siebenjährigen Pferde wird die bei Ingo Pape in Hemmoor beschäftigte Greta Heemsoth Boa Vista, eine Hannoveraner Stute von Bon Coeur (MV Scolari) vorstellen, mit der sie schon beim Bundeschampionat in Warendorf erfolgreich war. Bei den Fünfjährigen hat es Santos geschafft, ein Oldenburger Hengst von Secret (MV Don Schufro). Nur 14, beziehungsweise 13 Pferde und Reiter haben somit noch die Möglichkeit, Deutschland bei der WM zu vertreten.