Dressler wird Co-Trainer bei Neubarth

Verden – Am Freitag, 28. Juni, bittet Frank Neubarth seine Spieler zum Trainingsauftakt. Mit dabei ist dann auch Andreas Dressler, der den Coach des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 ab sofort als Co-Trainer unterstützt.

Dressler, zuletzt verantwortlich für die Damen des Fußball-Bezirksligisten SV Holtebüttel, freut sich bereits jetzt auf die kommende Aufgabe. „Ich habe mit Frank ein ziemlich gutes Gespräch gehabt. Danach haben wir uns dann gemeinsam die U19 angesehen. Die Mannschaft lerne ich erst am Freitag kennen“, gab Dressler zu verstehen. Was seine kommenden Aufgaben betrifft, wollte Verdens neuer Co-Trainer gar nicht so sehr ins Detail gehen. Nur so viel. „Zunächst einmal freue ich mich, ein Teil des Teams zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass ich von Frank noch einiges lernen kann. Letztlich hoffe ich, dass die an mich gestellten Anforderungen auch von mir erfüllt werden können. Auf jeden Fall wird mich diese Erfahrung definitiv bereichern. Darauf freue ich mich“, machte Dressler kein Geheimnis aus seiner großen Vorfreude bezüglich seiner Arbeit in Verden. kc