Dreßler sieht gute Leistung beim Verdener 0:0 gegen RSV

Von: Kai Caspers

Hatte den Siegtreffer gegen den RSV auf dem Fuß: Verdens Fabio Leschinsky. © iw

Ohne Sieg verabschiedete sich der FC Verden 04 von den Elsdorfer Pokalwochen. Nach der 0:1-Niederlage gegen den TSV Buchholz 08 musste sich das Team von Frank Neubarth gegen Oberligist Rotenburger SV mit einem torlosen 0:0 zufriedengeben.

Verden – Für Andreas Dreßler war es trotzdem ein sehr guter Auftritt. „Auch gegen Rotenburg habe ich keinen Unterschied gesehen. Das war erneut ein Duell auf Augenhöhe. Lediglich zu Beginn hatten wir einige Probleme, da der RSV mit Dreierkette gespielt und uns damit etwas unter Druck gesetzt hat“, konstatiert der Co-Trainer der Verdener. Im weiteren Verlauf sorgten in erster Linie die beiden Neuzugänge Lukas Muszong und Jannis Niestädt für jede Menge Stabilität. In der Offensive agierte Bastian Reiners noch etwas glücklos, doch der FC-Stürmer leistete dafür viel Arbeit nach hinten. „Das hat er richtig gut gemacht. Die Tore werden noch kommen“, ist Dreßler überzeugt. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es bei den Verdenern einige Wechsel, „da unseren Spielern die Partie gegen den HSV definitiv noch in den Knochen gesteckt hat. Aber das hat zu keinen Bruch geführt“, lobt Dreßler. Da die FC-Defensive weiterhin nichts anbrennen ließ, blieben Torchancen des RSV Mangelware. Kurz vor dem Ende hatte der Landesligist dann sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. Doch der eingewechselte Fabio Leschinsky zeigte nach schöner Flanke von Philipp Schippert Nerven. Dreßler: „Das war etwas ärgerlich. Aber wir sind mit dem Auftritt auf jeden Fall zufrieden. Die Abläufe stimmen.“