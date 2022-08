Dreimal Throl beim Ottersberger 4:1

Von: Frank von Staden

Teilen

Einen glatten 4:1-Erfolg fuhr Landesliga-Absteiger TSV Ottersberg am Sonntag über den Aufsteiger SV Anderlingen in der Bezirksliga ein. Doch das deutliche Ergebnis trügt.

Ottersberg – Ein klares Statement gab am Sonntag Landesliga-Absteiger TSV Ottersberg zum Auftakt der Bezirksliga-Saison ab: So feierte die Wümme-Elf gegen den Osterholzer Kreisliga-Meister SV Anderlingen einen 4:1 (1:0)-Erfolg, der aber den wahren Spielverlauf nicht widerspiegelt, „denn die Gäste waren uns lange ebenbürtig, waren über weite Strecken keinen Tick schlechter. Letztlich haben wir unsere Chancen dann einfach besser genutzt und wieder einmal einen Leon Seeger im Tor gehabt, der in den entscheidenden Momenten erstklassig reagiert hat“, so Ottersbergs Coach Axel Sammrey, der in der 17. Minute das 1:0 durch den dreifachen Torschützen Daniel Throl bejubeln durfte, der eine Flanke von Artur Janot per Kopf in die Maschen drückte. Kurz darauf verzeichnete der TSV noch einen Küsel-Pfostentreffer nach einer Ecke, dann musste Seeger (30.) in höchster Not klären. Als dann Throl einen an ihn selbst verwirkten Strafstoß (54.) zu nutzen wusste, glaubten sich die Hausherren auf Siegkurs, doch Müllers Anschlusstreffer aus der 69. Minute machte es noch einmal richtig spannend. „Wir mussten schon etwas zittern“, so Sammrey, der dann aber Throls drittes Tor nach Saka-Zuspiel notieren durfte und letztlich das 4:1 durch den eingewechselten Diallo (90.+3) sah.