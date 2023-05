Dreifache Verstärkung für den TSV Bierden

Von: Björn Drinkmann

Neu beim TSV Bierden: Sönke Peno. © Verein

Aktuell kämpft der TSV Bierden in der 1. Kreisklasse um die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga. Für die kommende Saison haben aber jetzt bereits drei Spieler liga-unabhängig Trainer Mirko Kappmeyer ihre Zusage geben: Sönke Peno und Marcel Sievers vom TB Uphusen II, den Kappmeyer bis zur vergangenen Saison trainiert hatte, sowie Mohamad Ghaith Sarhan vom TSV Achim II.

Bierden - Die Neuen bringen bereits einiges an Kreisliga-Erfahrung mit. Sönke Peno ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und besticht vor allem durch sein gutes Kopfballspiel und seinen präzisen Schuss. Der 22-Jährige erzielte in den zurückliegenden Jahren beim TBU in 62 Spielen 20 Treffer.

Neu beim TSV Bierden: Mohamad Ghaith Sarhan. © Verein

Peno bringt mit dem 32-jährigen Marcel Sievers einen Spieler mit, der bereits bis 2018 für den TSV Bierden aktiv war. Sievers, der für den TSV Achim auch schon in der Bezirksliga zu Einsätzen gekommen war, ist laut Kappmeyer fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen. Er kann aber auch in der Innenverteidigung aushelfen.

Der Dritte im Bunde ist Mohamad Ghaith Sarhan. Der Achimer gilt als schneller Außenbahnspieler, der auch im Sturmzentrum oder als Zehner aufgeboten werden kann. „Mohamad hat bereits einige Male bei uns mittrainiert. Dabei hat er überzeugt und sich auch menschlich hervorragend bei uns eingelebt“ lobt Kappmeyer.

Neu beim TSV Bierden: Marcel Sievers. © Verein

„Generell freue ich mich, dass alle drei Bock haben, das Projekt TSV Bierden mit uns mitzugehen. Egal ob es in der Kreisliga oder in der 1. Kreisklasse sein wird,“ freut sich der Trainer auf die Verstärkung seines Kaders.