Dreierpack: Justin Knop führt Langwedel zum 8:3-Erfolg

Von: Björn Drinkmann

Durchgesetzt: Lewin Peno (blaues Trikot) feierte mit TSV Achim ein 4:1 gegen Rocat Undavs SV Baden. © Hägermann

Auch am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga fielen Tore satt. An der Spitze steht der TSV Brunsbrock nach dem 5:0 bei Aufsteiger SVV Hülsen II.

FSV Langwedel-Völkersen - TB Uphusen II 8:3 (4:2). In einem absolut wilden Kick siegte Bezirksliga-Absteiger FSV Langwedel-Völkersen. Gerade Justin Knop, der drei Treffer (21., 73., 78.) beisteuerte, machte ein überragendes Spiel. Aber auf der Heber kurz hinter der Mittellinie von Ole Richter über den zu weit vorm Tor postierten Uphuser Keeper Fabian Wild war genau so sehenswert (30.) wie der Volleykracher von Milan Heitmann zum 4:1 (41.). Die weiteren FSV-Treffer erzielten erneut Richter (39.), Claudio Pusu (52.) und Jan-Ole Ernst (88.). Auf Uphusens Seite war Spielertrainer Aykut Kaldirici der Aktivposten. Er selbst sorgte für das zwischenzeitliche 4:2 (45.). Zuvor hatte noch Sönke Peno getroffen (33.), für den letzten Treffer war Langwedels Jan-Luca Rohlfs mit einem Eigentor zuständig. „Wir hätten auch gut und gerne 15 Tore schießen, aber auf der anderen Seite auch noch mehr Tore kassieren können,“ war Langwedels Trainer Sascha Lindhorst nur von seiner Offensive so richtig angetan.

TSV Achim im Stadtderby klar besser

SV Baden - TSV Achim 1:4 (1:3). Die Gastgeber standen im Stadtderby sehr tief und versuchten sich ausschließlich über Konter. So kamen sie auch zum 1:0, als Erdal Yüksel goldrichtig stand (20.). Doch die Achimer waren die klar bessere Mannschaft, die dann vor der Pause zuschlug. Fabian Schmidt mit einem Fernschuss (41.), Patrick Ehrhardt nach einer Ecke per Kopf (45.) und Bela-Luca Parchmann nach einer kurz ausgeführten Ecke (45. +3) waren in den letzten fünf Minuten erfolgreich. In Hälfte zwei versuchten es die Badener mit zwei Stürmern, was die Partie etwas offener machte, aber zu guten Chancen kamen sie trotzdem nicht. Stattdessen verursachte Ogün Murat einen Foulelfmeter, den Florian Ehrhardt eiskalt versenkte (89.).

TSV Dörverden - SV Hönisch 3:2 (2:3). Mit dem Remis war Dörverdens Trainer Nils Pohlner gar nicht zufrieden. Er haderte mit dem Chancenwucher vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber auch in der Anfangsphase war seine Mannschaft noch nicht wirklich anwesend. Kai Kösling aus spitzem Winkel (18.) und Marvin Louis vom Elfmeterpunkt stellten auf 0:2 (20.). Erst nach diesem Weckruf wurden die Grün-Weißen aktiver. Nach Foul an Feyzi Gören bekamen sie ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, den Lennart Troue verwandelte (25.). Gören selbst traf dann nach Flanke von Yannick Bögelsack mit der Fußspitze (40.). Aber noch vor dem Pausenpfiff war der starke Kösling mit 3:2 für die Gäste zur Stelle (44.). Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber griffiger und erspielten sich die besseren Chancen. Folgerichtig der erneute Ausgleich, als Gören einen Freistoß auf den Kopf von Pascal Deke schlug, der unhaltbar in den Winkel einnickte (52.). „Gerade nach dem Pokalaus hätten wir sehr gerne die drei Punkte hierbehalten, aber so ist der Punkt eben auch in Ordnung,“ befand Pohlner.

TSV Lohberg und TSV Brunsbrock feiern 5:0

TSV Lohberg - TV Oyten II 5:0 (3:0). Einen Kantersieg fuhr Lohberg ein – auch wenn Ricardo Seidel damit nicht vollends zufrieden war. „Wir müssen noch ruhiger spielen und nicht immer so schnell den Ball nach vorne bringen,“ kritisierte der Coach und meinte, dass das gegen andere Mannschaften dann auch mal schnell bestraft werden könne. Allerdings war seine Truppe von Beginn an wach. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf war Mittelstürmer Felix Hellwinkel da und haute das Leder kompromisslos in die Maschen (5.). Janik von-Hollens Distanzschuss zum 2:0 war nicht weniger sehenswert (15.). Als dann Cederic Rosebrock noch vor der Pause auf 3:0 stellte (40.), war die Messe im Grunde bereits gelesen. Im zweiten Abschnitt plätscherte die Partie so ein bisschen dahin, Frederik Duesing (80.) und erneut Hellwinkel (88.) erhöhten in der Schlussphase noch auf 5:0.

SVV Hülsen II - TSV Brunsbrock 0:5 (0:1). Wie in der Vorwoche kam der Aufsteiger in der zweiten Hälfte komplett unter die Räder. Dabei sah es vor allem in den ersten 25 Minuten gar nicht so schlecht aus, was die Mannschaft von Koray Vurus so fabrizierte. Sie hätte durchaus selbst führen können, doch dann schlugen die Roten Teufel eiskalt zu. Nach einer guten Kombination im Mittelfeld traf Juri Hestermann zur Gästeführung (27.). Fast eine Kopie vom 1:0 dann das 2:0 durch Steffen Bockelmann (50.). Die Brunsbrocker waren im Mittelfeld viel präsenter, am Ende profitierten sie dann auch von den konditionell einbrechenden Hülsenern. Andre Oestmann (60.), erneut Hestermann (66.) und Andre Schreiber (78.) stellten auf 5:0. Mit fünf Treffern waren sie sogar noch gnädig. Zu allem Überfluss musste Hülsens Kapitän Malte Schultze dann auch noch mit Gelb-Rot runter. „Dies war allerdings ein Fehler, da die erste Gelbe Karte ein anderer Spieler gesehen hatte,“ erklärte Vurus.

TSV Bassen II äußerst effizient

TSV Thedinghausen - TSV Bassen II 1:2 (0:1). Einen glücklichen Erfolg holte der TSV Bassen II. Glücklich, weil die Thedinghäuser vor allem in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel hatten und gleich mehrmals die Latte trafen. Daniel Wiechert hatte die Gäste früh in Führung gebracht, als er von Kevin Segelken mit einem schönen Chippass in Szene gesetzt wurde und eiskalt verwandelte (3.). Nach einer guten Stunde konnte Thedinghausens Jan-Dirk Oelfke aus dem Gewühl heraus ausgleichen (64.) und war dem Siegtreffer eigentlich näher als die Gäste. Doch die waren einfach effizient, als Daniel Wiechert von Artur Kämena im Strafraum gelegt wurde, traf Stefan Brüns vom Punkt (72.). „Es war eher ein Unentschiedenspiel, aber die drei Zähler nehmen wir natürlich gerne mit,“ freute sich Bassens Mittelfeldmotor Sebastian Wrede.

TSV Uesen - TSV Etelsen II 1:4 (1:2). Einen verdienten Erfolg sah Etelsens Andy Wilkens. Sein Team brauchte erst den Weckruf des frühen Rückstands. Jannik Janssen traf, weil die Etelser einen Steilpass trotz 3:1-Überzahl nicht verhindern konnten (8.). Jedoch kam die Antwort postwendend. Erste-Herren-Leihgabe Kevin Bähr schlug eine schöne Flanke, Ron Meyer köpfte ein (13.). Nach Vorarbeit von Joscha Friesacher erzielte Tim-Ole Wahl das 2:1 (28.), direkt vor der Pause erhöhte Leon-Ole Neumann auf 3:1 (45.). Uesens Routinier Sebastian Wesseler handelte sich vor der Pause auch noch Rot ein. Der starke Friesacher machte mit seinem 4:1 (50.) endgültig den Deckel drauf. „Wir hätten das Spiel in Überzahl noch breiter ziehen müssen,“ so Wilkens.