Drei Titel nach Achim

Achim. – Mit drei Titeln und einer Bronzemedaille kehrten die Achimer Kunstradsportler vom Unterweserpokal-Finale aus Aurich zurück. Siegreich waren Svea Ahrens (U11), Hanna Bachmann (U9) und Nico Grashoff (U9).

Svea Ahrens und Hanna Bachmann waren als Favoritinnen in ihren Klassen gestartet und wurden dieser Rolle auch gerecht. Beide hatten nach den Vorwettbewerben einen deutlichen Punktevorsprung im Finale. Am Ende hatte Ahrens 5,33 Punkte mehr als Miriam Kraus aus Hamburg. Bachmann hatte am Ende einen Vorsprung von satten 8,06 Punkten. Nico Grashoff fuhr im Endergebnis 35,69 Punkte ein.

Mia Zech (U9) landete mit 39,07 Zählern auf dem Bronzerang, gefolgt von ihrer Schwester Lina. Annika Wild (U13) fuhr eine persönliche Bestleistung. Mit einer Gesamtpunktzahl von 145,72 sicherte sie sich den vierten Platz. Der große Wanderpokal, der dem -Unterweserpokal- den Namen gibt, wurde einmal mehr vom TuS Dorum gewonnen. Hier erreichten die „Fahr-Wohler“ aus Achim Rang drei.