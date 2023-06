Drei Podestplatzierungen für Hip-Hop-Gruppen des TSV Uesen

Da ist die Freude groß: Die Hip-Hop-Gruppe One2step des TSV Uesen belegt in Garmissen den dritten Platz. © Verein

Mit drei Podestplätzen im Gepäck kehrten die drei Hip-Hop-Gruppen Unstoppable, Speechless und One2step des TSV Uesen vom „Rock your Dance-Festival“ aus Garmissen zurück.

Uesen – An den drei Tagen galt es für alle Teilnehmer verschiedene Tanz-Workshops und Wettkämpfe in Garmissen zu bestreiten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein „inspired by dance“. Laut Uesens Trainerin Isabel Cybulski herrschte eine tolle Stimmung bei bestem Wetter. Ganz besonders gefreut hat sich die Gruppe One2step, dass sie endlich einmal mit den anderen beiden Gruppen zum Wettkampf fahren konnte.

Unstoppable beim „Rock your Dance-Festival“ erneut nicht zu stoppen

One2step startete bei den Juniors. Da es für die 15 Mädchen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren erst der zweite Wettkampf mit dem neuen Tanz zum Thema „Mobbing“ gewesen isr, waren alle sehr aufgeregt. Doch Trainerin Sarah Vöge war nach der ersten Runde schon ganz zufrieden. Am zweiten Tag wussten sich alle noch einmal zu steigern und sicherten sich den dritten Platz in ihrer Kategorie.

Die Gruppe Speechless, die mit ihrem Tanz zum Thema „Das Leben in einer Sekte“ antrat, legte ebenfalls zwei tolle Auftritte hin und belegte in der Kategorie der Adults den zweiten Platz. Sehr zur Freude von Trainerin Isabel Cybulski. Schließlich galt es im Vorfeld aufgrund kurzfristigeer krankheitsbedingter Ausfälle die Aufstellungen von zwölf auf zehn Tänzerinnen zu ändern. „Das haben die Mädels aber wirklich großartig gemacht und toll getanzt“, lobte Cybulski.

Youngster One2step auf Platz drei

Die Gruppe Unstoppable ging mit ihrem Tanz zum Thema „Depressionen“ an den Start. Dabei wusste das Team die Wertungsrichter in den beiden Runde vollends zu überzeugen. Sie honorierten die Leistungen mit dem ersten Platz in der Kategorie der Adults. Sehr zur Freude von Trainerin Pia Cybulski, die nicht von ungefähr stolz auf die elf Mädchen und den einen Jungen war.

Aber nicht nur die Wettkämpfe waren ein toller Erfolg für die drei Gruppen, sondern auch die angebotenen Workshops. Das Highlight waren sicherlich die Workshops mit Dritan Brama, einem der talentiertesten und bekanntesten Choreografen in Albanien – eine „Street Dance Legende“ mit über 4,6 Millionen Followern auf Instagram. Er gab drei verschiedene Workshops mit neuen Hip-Hop-Choreografien und die Teilnehmer waren begeistert. Auch durch seine bunte und auffällige Kleidung und seiner freundlichen Art bleibt er allen Tänzerinnen und Tänzern in langer Erinnerung.