Drei Neue für Fitschen

Lukyman, Masuch und Seeger kommen

Ottersberg – Noch befindet sich Jan Fitschen im Urlaub in Polen. Etwas Kraft tanken, für die bevorstehende Saison des TSV Ottersberg in der Fußball-Landesliga. Am Donnerstag, 4. Juli, ist es aber vorbei mit der Ruhe für Fitschen. Denn dann bittet der Coach der Wümme-Elf zum Trainingsauftakt. Mit dabei ist dann auch das eine oder andere neue Gesicht. Denn nach Daniel Airich vom TV Oyten, stoßen auch Daniel Lukyman (SV Brake) und Daniel Masuch (TSV Fischerhude-Quelkhorn) zum Team des Aufsteigers. Zudem kehrt mit Torhüter Leon Seeger nach einem Jahr in Mexiko ein bekanntes Gesicht an die Wümme zurück. Und Seeger kann sich gleich auf ein neues Training einstellen, da künftig Hilmer Knolle, der aus Verden kommt, für die Keeper zuständig ist. „Masuch hat im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen und ist ein lautstarker Spieler. Und Lukyman verfügt bereits über einige Erfahrung und ist in der Defensive vielseitig einsetzbar“, verdeutlicht Fitschen. Zunächst verzichten müssen die Ottersberger dafür auf David Airich. Erst zur Winterpause der vergangenen Saison gekommen, legt der 32-Jährige erst einmal eine Pause ein. „Aber seinen Pass lässt David bei uns. Daher gucken wir mal, wann es ihn dann wieder in den Füßen juckt“, so Fitschen. Verzichten müssen die Ottersberger dafür ab sofort auf Andre Geisler, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss. kc