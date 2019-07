Drei Morsumer zieht es zum TSV Intschede

+ Fabian Lischka

Intschede – Willkommene Blutauffrischung für den Handball-Regionsoberligisten TSV „Weserstrand“ Intschede, der vom Rückzug des TSV Morsum in die Regionsklasse profitiert. Mit Keeper Fabian Lischka, Rückraumakteur Daniel Meyer sowie Allrounder Michel Fastenau schließen sich drei Verstärkungen dem Tabellenfünften der vergangenen Saison an. „Die Spieler passen super rein bei uns und gehen mit neuem Schwung in die Serie. Mit der Mannschaft wollen wir oben mitspielen“, hofft Intschedes Handball-Boss Frank Oetting, dass der TSV sich nicht einen Fehlstart wie in der vergangenen Saison leistet, als die Spielzeit mit 2:8 Punkten gestartet wurde.