1. FC RW Achim leistet sich drei „kapitale Böcke“

Von: Frank von Staden

Drei individuelle Fehler binnen fünf Minuten kurz vor der Pause drängten den 1. FC RW Achim beim Klassenprimus FC Worpswede auf die Verliererstraße ab. So hieß es zum Seitenwechsel 0:3 aus Sicht der Gäste, am Ende stand dann ein glattes 0:4 in dem Künstlerdorf für die Achimer zu Buche.

Achim – „Das waren drei kapitale Böcke, die wir da jeweils mit Fehlpässen geschossen haben“, haderte später Achims Coach Konstantinos Efeoglou. Zwei davon bestrafte Derrick Ampofo in der 37. sowie 41. Minute, den dritten dann Jan-Henrik Kück (42.). So war der Drops im Grunde für die ansonsten recht mutig aufspielenden Achimer früh gelutscht, zumal Kück nach dem Wechsel auch relativ schnell zum 4:0 (50.) nachlegen konnte. „In den ersten 30 Minuten haben wir es wirklich gut gemacht, hatten auch durch Zinar Yoldas die Führung auf dem Fuß. Nach der Pause wollten wir dann noch einmal alles riskieren, haben von Vierer- auf Dreierkette umgestellt, doch einfach zu früh das vierte Ding bekommen. Zwar hatten wir noch zweimal durch Emilijan Lundraxhiu vielversprechende Möglichkeiten, am Ende aber hat der Gegner absolut verdient gewonnen, weil er einfach cleverer war“, so Efeoglou, der noch Gelb-Rot (79.) für Behcet Kaldirici notieren musste.