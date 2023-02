Dragan Millé schwingt den Taktstock beim verdienten 4:1-Erfolg des TB Uphusen über Gellersen

Von: Kai Caspers

Teilen

Ausgelassen bejubelt Hugo Magouhi (2. von links) mit Dennis Janssen (links) mit den Uphuser Ersatzspielern bei einem Tänzchen seinen Führungstreffer gegen Gellersen. © häg

Starker Auftritt des Fußball-Landesligisten TB Uphusen: Angeführt von Dragan Millé feierte das Team von Christian Ahlers-Ceglarek ein völlig verdientes 4:1 über den TSV Gellersen.

Uphusen – Kräftig durchatmen hieß es für Christian Ahlers-Ceglarek nach dem auch in der Höhe völlig verdienten 4:1 (2:1)-Erfolg über den TSV Gellersen. „Das waren sehr wichtige Punkte für uns. Dabei hat mich vor allen Dingen der souveräne Auftritt meiner Mannschaft überzeugt“, lobte der Trainer des Fußball-Landesligisten TB Uphusen nach dem deutlichen Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt.

Hugo Magouhi trifft doppelt

Auch den Spielern war die Freude nach dem erst zweiten Heimsieg ganz deutlich anzusehen. Nicht von ungefähr wurde nach dem Abpfiff auch zu einem kleinen Tänzchen geladen. „Das ist zwar kein richtiger Heimsieg. Aber das ist auch völlig egal. Wir haben in den gesamten 90 Minuten im Grunde genommen nichts zugelassen. Denn der Gegentreffer kam ja quasi aus dem Nichts“, verwies der TBU-Trainer auf den kleinen Schönheitsfleck. „Der große Kunstrasenplatz in Achim ist uns sicher entgegengekommen. Denn so konnten wir unsere Schnelligkeit in der Offensive deutlich besser ausspielen“, attestierte Ahlers-Ceglarek in erster Linie Hugo Magouhi Respekt. Allerdings benötigte auch der Uphuser Doppeltorschütze eine gewisse Anlaufzeit. Das galt allerdings für alle Spieler auf dem Platz. Denn in den ersten 25 Minuten blieben Torchancen absolute Mangelware. Doch in der 28. Minute nahm die Partie endlich Fahrt auf. Mit einem perfekten Lupfer in die Schnittstelle vom alles überragenden Dragan Millé bedient, ließ Magouhi Gellersens Torhüter Nick Schönau keine Chance – 1:0. Nur drei Minuten später wurde Magouhi erneut von Millé in Szene gesetzt und bewies beim 2:0 erneut seine Vollstreckerqualitäten. In der Folge ließen sich die Uphuser jedoch etwas von den Gästen aus dem Konzept bringen und kassierten kurz vor der Pause nach einem Freistoß den Anschlusstreffer durch Timon Müller – 2:1 (43.).

Wir haben an die gute Leistung der Vorwoche angeknüpft und uns endlich mal belohnt.

Die zweite Halbzeit hätte für den TBU dann aber besser nicht beginnen können. Dieses Mal setzte Magouhi seinen Körper nach einem langen Ball geschickt ein und bediente Dragan Millé im Rückraum. Der TBU-Winterneuzugang ließ sich nicht zweimal bitten und hämmerte das Leder humorlos ins Netz zum 3:1 (48.). Auch am vorentscheidenden 4:1 (58.) war Millé beteiligt, denn seine Vorarbeit veredelte Simar Alkas mit dem Treffer zum 4:1-Endstand. Da die Gastgeber auch in der Defensive, die hervorragend von Dennis Janssen organisiert wurde, nichts anbrennen ließen, geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr. Ahlers-Ceglarek: „Wir haben an die gute Leistung der Vorwoche angeknüpft und uns endlich mal belohnt.“