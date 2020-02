TVO II: Dove zieht zum Saisonende Schlussstrich

Oyten – Jetzt ist es amtlich: Jens Dove wird seinen Vertrag als Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten II in der nächsten Spielzeit nicht verlängern. Noch elf Partien stehen für den scheidenden Coach auf dem Programm. „Das war ein zu großer Aufwand für mich. Doch ich denke, ich habe erfolgreich gearbeitet! Und ja, es gibt schon Angebote für die Zeit danach“ , lässt Dove wissen.

Am Sonntag (Anwurf 15 Uhr) erwartet seine Mannschaft den Aufsteiger VfL Horneburg, dem mit 4:26 Punkten der sofortige Wiederabstieg aus der Beletage des Bremer Handballverbandes droht. Erst recht, da Haupttorschützin Veronika Zoller, die beim 21:26 im Hinspiel acht Treffer setzte, nach Knorpelschaden in den Handballruhestand verabschiedet wurde. Das interessiert den Oytener Noch-Übungsleiter elf Spieltage vor Saisonende aber gar nicht. „Ich erwarte einen doppelten Punktgewinn meiner Mannschaft. Da gibt es keine Diskussionen. Wir nehmen die Favoritenrolle auch gerne an“, so der 37-jährige Dove. bjl