Dove-Team erfüllt die Pflichtaufgabe souverän

Oyten – Handball-Oberligist TV Oyten II erreichte sicher die dritte Runde im HVN/BHV-Pokal der Frauen. In der Werder-Halle wurden alle drei Gruppenspiele gewonnen. Das Team von Trainer Jens Dove siegte zum Auftakt gegen den Gastgeber und Landesligisten SV Werder Bremen III 19:12 (10:7) und anschließend ebenfalls gegen den Landesligisten HSG Bützfleth/Drochtersen mit 22:17 (11:8). Es folgte im dritten Spiel ein sicherer 16:12 (8:5)-Erfolg gegen den Klassenpartner VfL Horneburg. „Wir haben die Pflichtaufgaben erfüllt und freuen uns jetzt auf einen attraktiven Gegner im Viertelfinale. Ich habe die Gelegenheit genutzt und den jungen Spielerinnen viel Praxis gegeben. Sie haben alle ihre Aufgabe super gelöst. Ich war insgesamt sehr zufrieden“, sagte Trainer Jens Dove.

Zum Auftakt wurde der SV Werder Bremen III souverän mit 19:12 (10:7) bezwungen. Nur in der ersten Halbzeit der auf zweimal 15 Minuten angesetzten Partie konnten die Gastgeberinnen einigermaßen mithalten und lagen nur mit drei Toren zurück. In den zweiten 15 Minuten spielte der TV Oyten aber seine Überlegenheit und spielerische Klasse aus und feierte einen souveränen 19:12-Auftaktsieg. Anschließend wurde mit der HSG Bützfleth/Drochtersen ein weiterer Landesligist sicher mit 22:17 (11:8) bezwungen. Zwar ging die HSG in der Anfangsphase zweimal in Führung (1:0, 3:2), doch dann nahm der TV Oyten das Heft immer mehr in die Hand und lag nach einigen flüssigen Kombinationen nach dem Tor von Nathalie Meinke (10.) mit 8:3 vorn. Auch in den zweiten 15 Minuten hatte das Team von Jens Dove die Partie jederzeit im Griff und kam schließlich über ein 16:10 (23.) zu einem klaren 22:17-Erfolg. Beste Oytener Torschützin war Jana Stoffel mit fünf Treffern. Im entscheidenden dritten Spiel gegen den Klassenpartner VfL Horneburg geriet Oyten nach neun Minuten einmal (3:4) in Rückstand. Zur Halbzeit lag der Favorit aber schon 8:5 vorn und gewann schließlich ungefährdet mit 18:14. In den zweiten 15 Minuten konnte Horneburg den Rückstand aber nie mehr als auf zwei Tore verkürzen. Der TVO beherrschte den Gegner. Erfolgreichste Torschützen in diesem Spiel waren Málin Ankersen, Nina Schnaars und Sabine Peek (je 4). jho