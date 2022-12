Doppelter Triumph für Hilmar Meyer

Teilen

Der Morsumer Hilmar Meyer präsentierte sich beim Masters in Verden auf Karamell in Topform. © Wächter

In der Verdener Niedersachsenhalle wurde am vergangenen Wochenende wieder Spitzenreitsport vom Feinsten geboten. Bei dem Hannoveraner Springpferde-Masters traf sich alles, was in der Szene Rang und Namen hat. Natürlich nahmen auch viele Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis an den Prüfungen teil, deren Finale das S*-Springen mit Stechen war. Ermittelt wurden die Sieger bei den Vier-, Fünf-, Sechs- sowie den Sieben- und Achtjährigen.

Verden – Schon zum Auftakt gab es einen Sieg für den Kreis, denn Hilmar Meyer und der achtjährige Hannoveraner Wallach Karamell (Kannan x MV Contendro) setzten sich in der Einlaufprüfung zum Finale dieser Altersgruppe souverän durch. Der erfahrene Reiter aus Morsum verwies unter anderem auch Stephan Dubsky (RV Aller-Weser) und C The Stars auf die Plätze. Dieses Paar belegte schließlich Rang vier. Das Finale der Sieben- und Achtjährigen war gleichzeitig auch der Höhepunkt des Turniers und es gab auch auf diesem hohen Niveau einen Heimsieg. Im S*-Springen mit Stechen behielten Hilmar Meyer und Karamell nämlich auch die Nase vorne. Im zweiten Durchgang blieb das Paar fehlerfrei und holte mit einer halben Sekunde Vorsprung den Titel. Nano Healy, der am Stall von Hilmar Meyer beschäftigt ist, erreichte zudem mit Carlotta Platz fünf. Ein Zeitfehler kostete den jungen Iren eine bessere Platzierung. „Ich bin total begeistert von Karamell und ich denke, dass er eine große Zukunft vor sich hat. Im nächsten Jahr könnte es schon auf 3-Sterne-Niveau gehen. Das Hannoveraner-Masters Turnier ist außerdem auch ein ganz tolles Schaubild für den Hannoveraner. Ein sportliches Highlight“, so Hilmar Meyer nach dem Sieg.

Bei den sechsjährigen Pferden erreichte Alexa Stais aus Thedinghausen eine starke Platzierung. Erst im Finale, einem M**-Springen mit Stechen, machte die für Zypern startende Amazone Plätze gut und schnappte sich am Ende im Sattel des Hannoveraners Match Point (Messenger x MV Sandro Boy) mit der schnellsten Zeit im Stechen Platz drei. Nur ein Abwurf verhinderte den Sieg des Duos aus dem Stall von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum. Als Sieger gingen dann aber Jessica Freye und der Hannoveraner High five (Hickstead White x MV Cheenok) von der TG Bad Zwischenahn hervor.

Stephan Dubsky sicherte sich im Auftakt für die fünfjährigen Pferde, einem L-Springen, mit ChaCha und Porto Christo Rang sechs der ersten Abteilung. In der zweiten Abteilung wurde sein Vereinskollege und Landsmann Jack O Donohue mit Congratulations Pezi und Zenzero dritter und fünfter. Im Finale dieser Altersklasse setzten sich aber Ole Klintworth und der Hannoveraner Wallach Crumble Cheesecake (Crumble x MV Chasseur) vom RV Harsefeld durch.

Jessica Freye, die schon einmal erfolgreich war, gewann auch das Finale der Vierjährigen. In dem L-Springen setzte sie sich auf dem Rücken von Big Lady durch, einer Hannoveraner Stute von Big Star. Tom Köhler aus Thedinghausen, der mit Chacco’s Champ gestartet war, erreichte einen starken siebten Platz. kk