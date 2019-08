Doppelsieg für Rene Dittmer

Verden – Beim Reitturnier des RC General Rosenberg in Schwanewede feierte der Bereiter am Beerbaum-Stall in Thedinghausen, Rene Dittmer (Harsefeld), in der Springprüfung Kl. S* einen Doppelsieg mit der zehnjährigen Stute Lunica (0/56,23) und dem siebenjährigen Schimmelwallach Argento (0/57,28). Dritter wurde der Wulmstorfer Oliver Ross (RV Aller-Weser) auf der zwölfjährigen Hannoveraner Stute La sorciere feu (0/57,32).

In einer Zwei-Sterne-Springprüfung der Kl. M wurde der Döhlberger Philipp Baumgart (RV Aller-Weser) auf dem siebenjährigen Wallach Argentino (0/63,81) Dritter hinter Jürgen Oetjen (Selsingen) auf Lady Lou (0/58,80) und Hans-Christoph Kühl (Lilienthal) auf San Classica (0(62,32). „Eine sehr gute Leistung meines Pferdes“, war Philipp Baumgart voll zufrieden. Eine Springprüfung der Kl. L gewann die Etelserin Elke Meyer (RG Berkelsmoor) auf dem 14-jährigen Wallach Careful (0/54,10) vor Nicole Scholz (Pennigbüttel) auf Greta (0/57,10). Eine weitere Springprüfung Kl. L wurde vom Spanier Alfonso Salguero Amor (RV Aller-Weser), der seit rund einem Jahr bei Philipp Baumgart (Döhlbergen) zu Hause ist, auf dem sechsjährigen Thormählen-Schimmelwallach La Libertad (0/50,17) gewonnen. Stephanie Böhe (Luhmühlen) hatte in einer Springprüfung Kl. M* auf der achtjährigen Stute Fifty Special (0/60,37) die Nase vorn vor Kai Gerloff (Schierbrok) auf Voll Cool (0/61,48). Sechste wurde Bettina Bemmann (RV Aller-Weser) auf dem achtjährigen Wallach Lux (0/64,38).

Auch in den Dressurprüfungen mischten die Reiterinnen und Reiter aus dem Kreisreiterverband Verden vorne mit. So wurde Alvaro Osborne Diez (RV Aller-Weser) in einer Dressurprüfung Kl. S* auf dem siebenjährigen Fuchshengst Bluebarry Dream im Besitz von Axel Windeler (Walle) mit 69,254 Prozentpunkten Zweiter hinter Matthias Schneider (Bremen) auf Lutalo (70,132). In der Dressurpferdeprüfung Kl. M war Osborne Diez nicht zu schlagen. Er siegte auf dem sechsjährigen Wallach Boccaccio mit der Note 8,00 vor Maja Schnakenberg (RV Hülsen-Aller) auf dem sechsjährigen Wallach Nymphenburgs Scofield (7,90). Der Oytener Jörn Kubelke (RV Aller-Weser) verpasste in einer Dressurprüfung Kl. M* auf der siebenjährigen Stute Quinada knapp den Sieg und wurde mit 66,667 Prozentpunkten Zweiter hinter Anna-Marie Becker (Bremer RC) auf Fräulein Uschi (68,838). Eine Dressurprüfung Kl. L* auf Trense gewann die junge Laura Hellwinkel (PSG Barnstedt an der Aller) auf der zehnjährigen Stute Don Primus Deern mit der Wertnote 8,50 deutlich vor Charlotte Schröder (RC General Rosenberg) auf Royal Grey (8,00). In einer weiteren Dressurprüfung Kl. L* gab es für Heide Hellwinkel (Barnstedt an der Aller) auf Bretton’s Diamond PS (7,10) in der ersten und Laura Hellwinkel auf Don Primus Deern (7,30) in der zweiten Abteilung jeweils Platz drei. jho